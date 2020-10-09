В Госдуме РФ прокомментировали заявление Папы Римского о провале капитализма

Высказывания Папы Римского Франциска о неэффективности рыночного капитализма вызывают «немалый интерес», и к ним должны внимательнее прислушаться ведущие силы мировой политики, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.

Святейший Престол 4 октября обнародовал новую энциклику Папы Римского Франциска Fratelli tutti («Братья все») — основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. Третья по счету энциклика понтифика состоит из восьми глав, в которых он затрагивает глобальные проблемы: социальную несправедливость, безработицу, неравенство, нищету, насилие над женщинами, торговлю людьми и человеческими органами. В частности, Папа отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи.

«Понтификат регулярно в условиях кризиса заявляет о том, что возможности капитализма исчерпаны. Потерпела крах не только теория «свободного рынка», но и нынешняя практика монополизации управления макроэкономическими процессами со стороны крупных государственных монополий и попытка выстроить однополярный мир, который невозможен без вооруженного вмешательства в дела независимых государств», — сказал Гаврилов.

Он выразил сожаление в связи с тем, что «заявления Ватикана часто остаются не замеченными основными акторами мировой политики». По мнению депутата, должен быть механизм, позволяющий сделать мнение крупных религиозных деятелей основанием для изменений светской политики, что особенно касается сферы решения проблем массовых бедствий, безработицы, роста нищеты и классового расслоения, приводящих к обострению противоречий на межконфессиональной и межнациональной основе.