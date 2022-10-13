В главном храме Преображенской епархии отслужили заупокойную Мессу памяти священника Станислава Помыкалы (ФОТО)

Вечером в среду, 12 октября 2022 года, Епископ Иосиф Верт предстоятельствовал на Евхаристическом богослужении в Кафедральном соборе Преображения Господня в память о почившем 40 дней назад отце Станиславе Помыкале SJ.

На заупокойной Мессе Преосвященному Владыке сослужили ректор Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» монс. Сергей Тимашов (СПб), эконом Преображенской епархии о. Александр Деппершмидт, настоятель Кафедрального собора в Новосибирске о. Григорий Федосеев, директор Культурного центра «Иниго» и руководитель Новосибирской Предсеминарии о. Янез Север SJ и некоторые епархиальные священники, окормляющие общину неокатехумената.

В храме также молились собратья, знакомые, друзья почившего отца Станислава и члены общины Неокатехуменального пути.

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Отец Станислав Помыкала отдал много лет служению в России и Белоруссии.

Он родился 4 января 1950 года в городе Бжег-Дольны недалеко от Волува (Польша). Вступил в Общество Иисуса в возрасте 15 лет. В автобиографии перед вступлением в новициат он писал: «Когда я был еще маленьким мальчиком, то говорил, что буду священником, по этой причине меня прозвали “ксендзом”».

После новициата в Старой Веси и получения среднего образования, в 1970–1973 годах он изучал философию на философском факультете Общества Иисуса в Кракове. Затем прошел апостольскую практику («магистерку») в издательстве WAM (1973-1974). Изучал богословие на теологическом факультете Общества Иисуса Боболанум в Варшаве (1974-1978) и в Академии католического богословия в Варшаве (1978-1979).

Был рукоположен в священники 30 июля 1977 года в Варшаве епископом Ежи Модзелевским. В 1980 году отец Станислав начал работать в польской секции Радио Ватикана в Риме. Сопровождал Папу Римского Иоанна Павла II во многих его Апостольских поездках.

В 1991 году, после завершения работы на Ватиканском радио, отец Станислав Помыкала был направлен в Новосибирск, чтобы помогать Епископу Иосифу Верту, возглавившему только что образованную Апостольскую администратуру для католиков Азиатской части России.

Спустя год отец Станислав стал членом созданного тогда Независимого Российского Региона Общества Иисуса. Он был основателем и первым директором Духовного центра «Иниго» в Новосибирске, проводил реколлекции в столице Сибири, а также в других городах Российской Федерации и в некоторых бывших советских республиках. Читал лекции по игнатианской духовности и педагогике в местном университете.

На протяжении многих лет служил в общинах Неокатехуменального пути, где получил широкое признание как организатор духовных упражнений, миссионер и проповедник.

С конца 2011 года работал в Белоруссии, в Витебской епархии: в Глубоком (2012-2014 гг.), в Витебске – в приходе святого Антония (до 2017 г.), а также в приходе святого Владислава, который иезуиты официально приняли на попечение в 2019 году и построили там храм в честь св. Игнатия Лойолы (он был освящен в июле 2022 года). Нес служение духовника священников Витебской епархии.

В начале 2020 года началось сражение отца Станислава с тяжелой болезнью, из-за чего он был вынужден уехать на лечение в Польшу. Последние годы жил в иезуитской коллегии в Варшаве.

Отец Станислав Помыкала отошел ко Господу 3 сентября 2022 года — на 73-м году жизни, 58-м году монашеского призвания и 46-м году священства.

Отпевание новопреставленного состоялось 9 сентября в варшавском храме святого Андрея Боболи.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ ДАРУЙ ЕМУ, ГОСПОДИ, И СВЕТ ВЕЧНЫЙ ДА СВЕТИТ ЕМУ!



Фото — ТВ «Кана»: