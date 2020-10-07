В Германии отлили церковный колокол с коронавирусом для евангелического храма (фото)

Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19 отлили в Германии для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге.

Сообщается, что его отлили для евангелической церкви Святой Марии (Evangelische Stiftskirche Sankt Marien).

Помимо изображения «2020» (надписи года, когда колокол был изготовлен), община решила разместить на колоколе символическое изображение коронавируса — в напоминание о нынешних нелегких временах.

«Отче-наш-колокол» (таково название) сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность. Колокол будет звучать, когда в храме во время служб будет произноситься молитва «Отче наш».

Позднеготическая церковь Святой Марии в Херренберге была возведена в два этапа — в 1276-1293 и 1471-1493 годах. На звоннице этого храма находится 22 колокола. По этому показателю она является самой большой в Германии, передает DW.