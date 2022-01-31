В этом году на Святой Земле рассчитывают принять большее количество паломников

В Иерусалимском патриархате выразили надежду на увеличение числа паломников в этом году, однако понимают, что достичь допандемийного уровня не удастся.

«Пандемия коронавируса многое изменила в нашем мире. На Святой Земле мы скорбим по отсутствию паломников. Наш священный долг — приветствовать людей со всего мира в этих святых местах. В этом году мы надеемся принять большее количество паломников, но мы понимаем, что общее количество гостей, вероятно, останется относительно скромным», — сказал Патриарх Иерусалимский Феофил III в интервью газете «Известия».

Глава Иерусалимской Церкви призвал всех помнить о том, что паломничество можно совершить где угодно.

«Есть так много путешествий, которые мы можем осуществить: и в физическом, и в духовном плане, за границей и в своих собственных сообществах. Есть много мест, куда мы можем отправиться, и опыта, который мы можем приобрести, чтобы стать ближе к Христу», — цитирует первоиерарха Интерфакс.