В этом году из-за пандемии будет изменен обряд возложения пепла в первый день Великого Поста

Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств опубликовала документ, вносящий изменения в проведение покаянного обряда на Святой Мессе в Пепельную среду. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией COVID-19, отразилась и на литургии Церкви. 12 января ватиканская Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств опубликовала специальный документ, регламентирующий обряд благословения и возложения пепла на богослужении Пепельной среды 2021 года, коим открывается Великий Пост (в текущем году он начнётся 17 февраля).

«Освятив пепел и окропив его святой водой в молчании, священник обращается к присутствующим, произнося только один раз формулу из Римского Миссала: ‘Покайтесь и веруйте в Евангелие’ или: ‘Помни, человек, что ты прах и в прах возвратишься’. Затем, – указывается в документе, – священник очищает руки и надевает защитную маску, прикрывающую нос и рот, после чего возлагает пепел на тех, кто приближается к нему, или, если это уместно, сам приближается к тем, кто стоят на своих местах. Священник берёт пепел и посыпает им головы каждого, не произнося ни слова».