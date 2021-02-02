В этом году День посвященной Богу жизни проходит в Преображенской епархии в «виртуальном режиме»

Согласно давно сложившейся традиции, День посвященной Богу жизни, который приходится на 2 февраля (праздник Сретения Господня), бывает сопряжен в нашей Преображенской епархии с Всеепархиальной встречей сестер-монахинь. Обычно эта встреча проходит в столице Сибири в помещении Епархиального центра имени епископа-исповедника Александра Хиры на протяжении нескольких дней и включает в себя, кроме общих Месс и молитв, семинар, тема которого бывает избрана самими сестрами в ходе предварительного опроса. Кульминацией же и одновременно заключительным аккордом встречи является торжественная Месса в Кафедральном соборе 2 февраля под предстоятельством Ординария епархии. В этот день монашествующие публично обновляют свои обеты.

К сожалению, в этом году в связи с мерами предосторожности ввиду продолжающейся пандемии COVID-19 традиционная встреча сестер-монахинь, как и торжественная Месса с их участием и ритуалом обновления обетов, не состоялась. Однако наши монашествующие, конечно же, вновь посвятят себя Богу, как это бывает в этот день всегда, и сделают это «в духе», индивидуально прочитав молитву, текст которой мы приводим ниже. А в 19.00 в Кафедральном соборе Преображения Господня начнется Святая Месса праздника Сретения и Дня посвященной Богу жизни. К ее онлайн-трансляции можно будет присоединиться на ютуб-канале студии КАНА, а в записи – в группе ВК «Мессы католического собора Преображения Господня».

Возобновление своего посвящения Богу

Всемогущий Боже,

благодарим Тебя за то,

что Ты призвал нас следовать

за Сыном Твоим, Господом нашим Иисусом Христом.

Всю свою жизнь и все свои силы

мы посвящаем созиданию

Царствия Божия

и спасению душ человеческих.

С любовью

мы возобновляем свое посвящение Тебе,

согласно обещаниям,

принесенным в день обетов.

Милосердный Боже, знающий нашу немощь,

приди к нам на помощь обилием Твоей благодати,

дабы мы верно исполняли

наше высокое служение Тебе и народу Твоему.

Во имя Отца+

и Сына+

и Святого Духа+

Аминь.