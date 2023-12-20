В ДРК убит пожилой католический священник из Бельгии

82-летний салезианский священник Пауль Фейен был убит в Киншасе, конголезской провинции, в которую входит столица Демократической Республики Конго (ДРК), передает «Седмица» со ссылкой на VRTNWS.

Местные СМИ сообщают, что около полуночи он получил ножевые ранения в своей комнате от одного или нескольких нападавших.

«Это очень неожиданная новость. Пауль Фейен был пожилым человеком, и у него были проблемы со здоровьем, но то, как он встретил свой конец, несоразмерно», — сказал дьякон Уорд Цейсенс из Стелимо, организации, поддерживающей лимбургских миссионеров, который недавно посетил Фейена.

Пауль Фейен был более известен как «Коко Пол». Он был родом из Хектеля в Лимбурге. Священник был убит в муниципалитете Масина. Обстоятельства его смерти до сих пор неясны.

82-летний священник работал в приходе Марии Помощницы в районе скотобойни. «У него больше не было приходских обязанностей, но он стал доступен обществу. Он заботился о нуждающихся молодых людях и работал в городских садах местной школы», — отмечает дьякон Уорд Цейсенс.

Тело Фейена было доставлено в морг с несколькими ножевыми ранениями. Ожидается, что расследование прояснит точные обстоятельства, и виновных удастся привлечь к ответственности.

Пауль Фейен был членом монашеского Салезианского ордена, основанного в Турине католическим святым Иоанном Боско в 1854 году и занимающегося всеми видами просветительской работы.