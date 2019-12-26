В день памяти Святого Первомученика Стефана мы вспоминаем обо всех христианах, претерпевающих гонения

26 декабря, в день Святого Первомученика Стефана, Церковь особенно вспоминает множество людей, которые и сегодня подвергаются гонениям в разных частях света из-за своей христианской веры.

Мученическая смерть святого Стефана описывается в Книге Деяний Апостольских: первый в истории христианский мученик был казнён в 36 году за своё свидетельство веры во Христа и за возвещение Евангелия. Святой диакон почитается во всём мире, и только в Италии более ста населенных пунктов названы его именем. Христиане и в наши дни расплачиваются жизнью за любовь к Иисусу, за свой выбор исповедовать христианскую религию. Гонения во всём мире принимают самые разные формы: насилие, открытое осуждение, вандализм, нетерпимость, отвержение. Согласно последнему докладу неправительственной организации Open Doors, в настоящее время около 245 миллионов христиан подвергаются преследованиям за свои убеждения. Доклад охватывает 12-месячный период с ноября 2017 по октябрь 2018 года. 18 января организация опубликует новый ежегодный отчёт.

Присутствуя более чем в 60 странах мира, Open Doors также предоставляет обучение и помощь христианам, страдающим из-за своей веры. В интервью Радио Ватикана/Vatican News глава итальянского отделения Open Doors Кристиан Нани подчеркнул: за последний год антихристианские преследования выросли в масштабах и по интенсивности. «Мы должны говорить об этом и призывать задуматься, потому что сегодня тысячи людей погибают из-за своей веры, – не в войнах и конфликтах, а только потому, что исповедуют свою веру». Кристиан Нани отметил драматическое положение учеников Христа в Ливии и Йемене, а затем напомнил о словах Папы Франциска из недавней общей аудиенции: Святейший Отец тогда заявил о «христианах, которых преследуют в белых перчатках», особенно в Европе. «Нетерпимость и вандализм – это два тревожных сигнала, к которым нужно относиться предельно серьёзно», – подчеркнул глава итальянского отделения Open Doors.

В день Cвятого Стефана, среди многих церковных начинаний, есть также акция Епископской конференции Германии, которая отмечает День молитвы о гонимых и притесняемых христианах. Во время богослужений прихожане будут молиться о братьях и сёстрах, которые в разных уголках мира становятся жертвами отчуждения и угнетения. Эта инициатива также призвана выразить приверженность Католической Церкви в Германии свободе вероисповедания всех людей. День молитв 26 декабря является частью большого проекта «Солидарность с христианами, которых преследуют и угнетают в наше время»: с её помощью епископы намерены донести до верующих мысль о дискриминации и насилии, от которых христиане и по сей день страдают во многих частях мира.

Источник: Vatican News