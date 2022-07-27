В День Крещения Руси по всем храмам и монастырям РПЦ прокатится волна колокольного звона
В праздник Крещения Руси по всем храмам и монастырям Русской Православной Церкви прокатится волна колокольного звона, сообщает «Интерфакс-религия» со ссылкой на патриаршую пресс-службу.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 28 июля, в полдень по местному времени, в каждом храме, соборе и монастыре Русской Православной Церкви, где есть такая возможность, прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».
Впервые волна единовременного перезвона объединила храмы и монастыри РПЦ в 2012 году.
День Крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, когда Церковь вспоминает святого равноапостольного князя Владимира.
(Фото: Anastasiya Alexeeva)
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