В британском парламенте представили доклад о росте гонений на христиан

Доклад о росте гонений на христиан по всему миру опубликовала международная католическая организация «Помощь Церкви в нужде». Исследование охватывает период с 2022 по 2024 годы и проводилось в 18 странах. 22 октября 2024 г. доклад представили в британском парламенте, сообщает пресс-служба организации.

Анализ данных в докладе показывает беспрецедентный уровень религиозного насилия в отношении христиан, который, как утверждают исследователи, “превысил все прошлые показатели”, особенно в странах Африки. Авторы подчеркивают, что схожие выводы были получены и в других международных исследованиях, указывающих на усиление преследований.

В докладе зафиксировано увеличение числа случаев арестов по обвинениям в богохульстве, насильственного переселения, депортации, конфискации имущества, принудительных обращений в другую веру, угроз и похищений. Ответственность за преследования христиан несут как государственные структуры, так и независимые группы: террористические и экстремистские организации, а также криминальные сети.

Особое внимание в отчете уделяется положению христиан в странах с авторитарным режимом, таких как Китай, Эритрея, Индия и Иран, где гонения происходят по политическим или идеологическим причинам. Помимо статистических данных, отчет поднимает вопрос миграции христиан из зон повышенного риска. В результате преследований численность христиан в таких странах, как Сирия и Ирак, стремительно сокращается. В Сирии с 2011 года количество христиан сократилось с 1,5 миллионов до примерно 250 тысяч человек, а в Ираке христиане составляют менее 0,5% населения.

В ряде африканских стран, таких как Буркина-Фасо, более 10% населения были вынуждены покинуть свои дома из-за религиозных гонений. Единственной страной, где отмечены улучшения, стал Вьетнам, что связано с прогрессом в дипломатических отношениях с Ватиканом.



Источник: Global Orthodox

(На фото — разрушенная ассирийская церковь Таль-Тамр, Сирия)