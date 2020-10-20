В Бразилии убит недавно рукоположенный католический священник

Священнику Адриано да Силва Барросу было 36 лет, он был убит ножом, а затем его тело было подожжено. По версии следствия, убийца — молодой человек 22 лет, который, по сообщению местной полиции, уже признался в преступлении.

«Епархия Каратинга с большим сожалением сообщает о смерти отца Адриано да Силва Барроса, викария прихода Сан-Симау, в Симонезии. Отец Адриано пропал днем ​​13 октября 2020 года, когда его в последний раз видели в Редуто. Ночью 14-го его безжизненное тело было найдено в окрестностях города Манхумирим. Первоначальная гипотеза, которая все еще расследуется полицейскими властями, заключается в том, что он стал жертвой вооруженного грабежа», — такими словами католическая епархия Каратинга в Бразилии объявила верующим о насильственной смерти своего священника.

«В твердой надежде на воскресение мы благословляем Бога за его плодотворное священническое служение, прожитое с ревностью и добросовестностью в течение этих пяти месяцев с момента его рукоположения 3 мая», — говорится в заявлении епархии.

Священнику Адриано да Силва Барросу было 36 лет. В первом отчете полиции указано, что он был убит ножом, а затем его тело было подожжено. Фермер из сельской местности Манхумирин, увидев огонь издалека, забил тревогу.

Похороны священника состоялись в четверг, 15 октября, в приходе муниципалитета Мартинс Соареш, на его малой родине. Погребение убитого священника возглавил Эмануэль Мессиас де Оливейра, епископ Каратинги, которому сослужили священники епархии.

Седмица / Fides