В Бразилии убит недавно рукоположенный католический священник
Священнику Адриано да Силва Барросу было 36 лет, он был убит ножом, а затем его тело было подожжено. По версии следствия, убийца — молодой человек 22 лет, который, по сообщению местной полиции, уже признался в преступлении.
«Епархия Каратинга с большим сожалением сообщает о смерти отца Адриано да Силва Барроса, викария прихода Сан-Симау, в Симонезии. Отец Адриано пропал днем 13 октября 2020 года, когда его в последний раз видели в Редуто. Ночью 14-го его безжизненное тело было найдено в окрестностях города Манхумирим. Первоначальная гипотеза, которая все еще расследуется полицейскими властями, заключается в том, что он стал жертвой вооруженного грабежа», — такими словами католическая епархия Каратинга в Бразилии объявила верующим о насильственной смерти своего священника.
«В твердой надежде на воскресение мы благословляем Бога за его плодотворное священническое служение, прожитое с ревностью и добросовестностью в течение этих пяти месяцев с момента его рукоположения 3 мая», — говорится в заявлении епархии.
Священнику Адриано да Силва Барросу было 36 лет. В первом отчете полиции указано, что он был убит ножом, а затем его тело было подожжено. Фермер из сельской местности Манхумирин, увидев огонь издалека, забил тревогу.
Похороны священника состоялись в четверг, 15 октября, в приходе муниципалитета Мартинс Соареш, на его малой родине. Погребение убитого священника возглавил Эмануэль Мессиас де Оливейра, епископ Каратинги, которому сослужили священники епархии.
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