В Болгарии учреждена епархия византийского обряда

В пятницу 11 октября с.г., в Ватикане было объявлено о том, что Папа Франциск возвысил Апостольский экзархат в Софии для верных католиков византийско-славянского обряда, проживающих на территории Болгарии, до уровня епархии, присвоив ей наименование «Епархия Святого Иоанна ХХІІІ в Софии для католиков византийско-славянского обряда в Болгарии». Первым правящим архиереем новоучрежденной епархии Святейший Отец назначил епископа Христо Пройкова прежде исполнявшего служение Апостольского экзарха.

Первого иерарха для верных византийского обряда в Болгарии, пожелавших приступить к единству с Престолом Святого Петра, назначил Папа Пий ІХ в 1861 году. В 1926 г. по инициативе тогдашнего Апостольского делегата в Болгарии, архиепископа Анджело Ронкалли, позднее ставшего Папой Иоанном ХХІІІ, для католиков восточного обряда был учрежден Апостольский экзархат. Сегодня его паства насчитывает порядка 10 тысяч верующих.

Владыка Христо Пройков родился в 1946 году в Софии, в 1971 г. стал священником, в 1980-1982 годах изучал каноническое право в Папском Восточном Институте. В конце 1993 года святой Папа Иоанн Павел II назначил его коадъютором тогдашнего Апостольского экзарха Мефодия Стратева, а 6 января 1994 года преподал ему епископскую хиротонию. В 1995 году Преосвященный Христо Пройков стал Апостольским экзархом. В настоящее время он также возглавляет Конференцию католических епископов Болгарии, в которую входят иерархи обоих обрядов.

По материалам Vatican News