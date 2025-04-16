В базилике Св. Екатерины в Петербурге выставлена копия Туринской плащаницы

В базилике Св. Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге состоялось выставление копии Туринской плащаницы, которую еще в 2014 году в город св. Петра привезли члены итальянской ассоциации AMCOR («Друзья Восточных Церквей»).

По словам настоятеля прихода священника-доминиканца Павла Крупы, эта святыня, сертифицированная архиепархией Турина, стала важным знаком для местных верующих:

— Мы её хранили более 10 лет, и в этом Юбилейном году решили во время Великого поста выставить для почитания и молитвы. Туринская плащаница является одним из самых важных и таинственных предметов почитания, святынь Католической Церкви. На ней с двух сторон находятся следы пота, крови и других биологических жидкостей, которые оставило тело распятого человека. И до сих пор мы не знаем, как этот образ появился на холсте. Там нет следов краски, нет никаких следов деятельности человека: артиста, художника. Ученые тоже не могут ничего ответить. Таким образом, эта Плащаница является не только свидетельством мучений, страданий Иисуса Христа, но и, может быть, свидетельством Его воскресения.

Копия Туринской плащаницы будет доступна для почитания верующими не только в дни Великого поста, но и в первую пасхальную неделю. Напомним, что базилика Св. Екатерины в Санкт-Петербурге, наряду с московским кафедральным собором, является юбилейной церковью для паломничеств и получения юбилейных индульгенций в Архиепархии Божией Матери в Москве.



Источник: русская служба Vatican News