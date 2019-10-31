В Аргентину вернется статуя Богородицы вывезенная во время Фолклендской войны

В ходе Папской общей аудиенции, которая проходила в среду 30 октября и совпала с проведением в Ватикане семинара для военных капелланов, имел место символический жест: ординарий Вооруженных Сил Великобритании епископ Пол Джеймс передал своему аргентинскому коллеге епископу Сантьяго Оливере копию статуи Пречистой Девы Марии Люханьской, Небесной Покровительницы Аргентины, коя была вывезена в Англию во время так называемой Фолклендской войны 1982 года. Военный ординарий Аргентины вручил иерарху из Великобритании другую копию той же статуи. Обе фигуры благословил Папа Франциск.



Напомним, что в апреле 1982 года между Аргентиной и Великобританией разразился вооруженный конфликт за обладание Фолклендскими островами – архипелагом, расположенным у берегов Латинской Америки. Аргентинская атака застала британские силы на островах врасплох, но Соединенное Королевство быстро собрало ударную группу ВМС и после серьезных боев вернуло острова под свой контроль. Трехмесячная война унесла почти 900 жизней.



Копию статуи Небесной Покровительницы Аргентины, которую епископ Мэйсон передал епископу Оливере, привезли на острова аргентинские солдаты сразу же после их захвата и поместили в храме Пресвятой Девы Марии в Порт-Стэнли. После разгрома и отступления аргентинцев английские военные забрали статую и перевезли ее в город Олдершот в Англии, установив ее в Кафедральном соборе военного ординариата. Там у ее подножия верные молились за павших с обеих сторон во время конфликта. Нынешний жест обмена статуями между военными ординариями обеих стран стал еще одним знаком примирения между народами.

По материалам Vatican News