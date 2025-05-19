В американском штате Орегон католическая церковь была осквернена граффити в поддержку абортов

Католическая церковь Святого Патрика в Портленде, штат Орегон, США, подверглась вандализму и была разрисована граффити в поддержку абортов, сообщает «Седмица» со ссылкой на The Christian Post.

Энди Нго, старший редактор издания The Post Millennial, поделился постом в соцсети X с фотографиями изуродованной граффити католической церкви в Портленде, штат Орегон. «Те, кто сегодня утром посетил мессу в церкви Святого Патрика на северо-западе Портленда, штат Орегон, обнаружили, что ее снова осквернили надписями в поддержку абортов», — написал он.

На снимках, которыми поделился Нго, запечатлены граффити на дверях церкви с надписями «F— U» и «My body – my choice» («Мое тело — мой выбор»). Почти идентичный текст был нанесен аэрозольной краской на асфальт снаружи церкви, но при этом слово «ты» было написано отдельно.

Отметив, что «дверь по-прежнему покрыта пятнами от стертых ненавистнических надписей», Нго добавил: «С 2020 года в Портленде несколько христианских храмов подверглись нападениям со стороны крайне левых экстремистов, но окружной прокурор и правоохранительные органы не считают эти нападения преступлениями на почве ненависти».

Как подчеркнул Нго в своем посте X, вандализм в отношении христианских церквей участился по всей стране после публикации в 2022 году решения Верховного суда США по делу «Доббс против Jackson Women’s Health Organization». Дело касалось соответствия Конституции США закона штата Миссисипи от 2018 года, запрещавшего большинство абортов по прошествии 15 недель беременности. Закон Миссисипи был основан на модели христианской юридической организации Alliance Defending Freedom с конкретным намерением затеять юридическую тяжбу, которая дошла бы до Верховного суда и привела бы к отмене решения по делу «Роу против Уэйда» (1973), легализовавшего аборты по всем США. В марте 2018 года Jackson Women’s Health Organization, единственная клиника абортов в Миссисипи на тот момент, подала в суд на Томаса Э. Доббса, государственного санитарного инспектора из Департамента здравоохранения штата Миссисипи. Верховный суд подтвердил, что Конституция США не устанавливает права на аборт. Решение суда отменило решение по делу «Роу против Уэйда», оставив за штатами право регулировать аспекты абортов, не защищенные федеральным статутным законом. Католическая Церковь и большинство евангелических церквей поддержали решение Верховного суда, в то время как Протестантский мейнстрим выступил против него.

Изображение, опубликованное в социальных сетях в июле 2022 года, демонстрирует, что церковь Святого Патрика в Портленде была одной из католических церквей, подвергшихся нападению вандалов, выступающих за аборты, сразу после решения по делу «Доббс против Jackson Women’s Health Organization». Тогда на деревянных дверях на входе в церковь вандалы написали: «Мое тело — мой выбор», а надпись «F— you» была нанесена на обе стены, прилегающие к дверям. Сходство текста граффити в церкви Святого Патрика в 2022 и 2025 годах указывает на то, что это были одни и те же вандалы-сторонники абортов.

Кроме того, еще до того, как решение по делу «Доббс против Jackson Women’s Health Organization» стало очевидным, церковь Святого Патрика подверглась вандализму. Согласно отчету за 2021 год, опубликованному в National Catholic Reporter, «в июне вандалы зажгли костры и написали граффити на территории церкви Святого Патрика в северо-западной части Портленда; месяц спустя еще несколько граффити появилось на деревянных входных дверях исторической церкви».

Издание National Catholic Reporter также отметило, что несколько других католических церквей в Портленде стали жертвами вандализма в тот же период времени, в частности, церковь Святого Андрея, Святого Франциска Ассизского и Церковь Святого Искупителя. В таблице, составленной правозащитной группой CatholicVote, которая отслеживает все акты вандализма, направленные против католических церквей в США с 2020 года, указаны нападения еще на несколько храмов Портленда: на собор Святой Марии в феврале 2021 года, католическую церковь Всех Святых в июне 2022 года, офис архиепархии Портленда в июле 2022 года, католическую церковь Святого Семейства в ноябре 2023 года и монастырь Гротто в феврале 2024 года. За исключением нападения на собор Святой Марии и инцидента в монастыре Гротто, в таблице не зафиксировано ни одного ареста вандалов.

Ранее Конференция католических епископов США опубликовала доклад, в котором «нападения на культовые сооружения» были названы «самой большой угрозой религиозной свободе в 2024 году». Комитет по религиозной свободе епископов предупредил, что «нет большей угрозы религиозной свободе, чем превращение культового сооружения в опасное место, и страна, к сожалению, оказалась местом, где эта опасность реальна».