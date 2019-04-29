В Алеппо вновь открылся Кафедральный собор Греко-Мелькитской Католической Церкви

После восьми лет разрушительной войны в сирийском городе Алеппо был вновь открыт Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы, находящийся в введении Греко-Мелькитской Католической Церкви. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

23 апреля торжественную Мессу возглавил Патриарх Антиохийский Юссеф Абси; по словам иерарха, открытие собора стало «символическим жестом и добрым знаком того, что Сирия снова станет прекрасной и полной жизни». В богослужении приняли участие мелькитский архиепископ Алеппо Высокопреосвященный Жан-Клеман Жанбар и Апостольский нунций в Дамаске кардинал Марио Дзенари, который от имени Святого Престола поздравил поместную Церковь с открытием собора, а также выразил благодарность за реконструкцию храма после военного конфликта. «Кроме компенсации материального ущерба культовым зданиям, Церковь в Сирии стремится восполнить духовный ущерб, нанесённый общинам верующих», — подчеркнул кардинал Дзенари, отмечая также знаки надежды, связанные с открытием собора в Алеппо: среди них – возрождение мирного сосуществования различных этнических групп и религиозных конфессий, составляющих сложную сирийскую мозаику.

Программы по восстановлению храмов в Сирии могут также рассчитывать на поддержку Папского фонда «Помощи Церкви в нужде», который выделил 1 млн 800 тысяч евро на 32 проекта; эта помощь охватывает также восстановление домов многих перемещённых христианских семей. Только в 2018 году был завершён 121 проект на общую сумму около 7 млн евро. Кроме того, Папский фонд выделил средства на оказание медицинской помощи для более чем семисот человек.

По информации благотворительного фонда, в 120 из 300 сирийских приходов было частично или полностью разрушено по крайней мере одно здание (церковь, школа, детский сад, приходская структура). В результате военных действия в стране были уничтожены или серьёзно повреждены почти 6.000 домов христианских семей.