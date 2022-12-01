В 2021 году СПИД стал причиной смерти 110 000 детей

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По этому случаю Детский фонд ООН обнародовал печальную статистику: в 2021 году по причинам, связанным со СПИДом, умерли 110 тысяч детей и подростков. Передает русская служба Vatican News.

По данным Детского фонда, в 2021 году число ВИЧ-инфицированных детей и подростков (в возрасте до 19 лет) достигло 2,7 миллиона – из них 310 000 новых заражений. Ежедневно более 300 детей умирают от СПИДа.

Во время пандемии профилактика и лечение СПИДа были практически парализованы, и во многих регионах до сих пор эти услуги не оказываются в допандемических объемах. В сообщении Детского фонда этот факт назван беспрецедентным. Вместе с тем по сравнению с 2010 годом наблюдается позитивная динамика: новые заражения среди самых маленьких – детей до 4 лет – сократились более чем наполовину, среди старших – от 15 — до 19 лет — на 40 процентов. Если десять лет назад антиретровирусной терапией были охвачены 46 процентов беременных, то сегодня это число достигло 81 процента.

Хотя за десять лет в целом все больше детей получают антиретровирусную терапию, с 2020 по 2021 год их число снизилось на 2 процента.

Более 75 тысяч новорожденных в 2021 году родились с ВИЧ потому, что их матерям не был вовремя поставлен диагноз и не была проведена терапия во время беременности.