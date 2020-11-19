В 2019 году зафиксировано более 500 преступлений на почве ненависти против христиан Европы

Как сообщило информационное агентство CNA, 16 ноября 2020 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала данные о более чем 500 преступлениях на почве ненависти против христиан, которые были совершены в Европе в 2019 году.

Информация была опубликована по случаю отмечавшегося Международного дня толерантности.

Инциденты включали нападения на католических священников, поджоги католических церквей, уничтожение изображений Девы Марии, вандализм в консультационном центре для беременных и кражу освященных евхаристических гостий из табернаклей.

Во Франции было совершено больше всего преступлений на почве ненависти против христиан: в 2019 году было отмечено 144 инцидента, большинство из которых было совершено в отношении католических церквей. ОБСЕ также сообщила о 81 инциденте в Германии, 75 в Испании и 70 в Италии.

Всего ОБСЕ задокументировала 595 инцидентов против христиан. Из них 459 были нападениями на имущество и 80 были нападениями на людей. Почти четверть данных о преступлениях против христиан была предоставлена ​​непосредственно Ватиканом.

ОБСЕ также опубликовала данные о преступлениях на почве ненависти, совершенных на почве антисемитизма, расизма, предубеждений на основе сексуальной ориентации и других категорий.

Вот список некоторых преступлений на почве ненависти, совершенных против христиан, задокументированных ОБСЕ:

Во Франции и Испании было отмечено несколько инцидентов, когда злоумышленники взламывали табернакли (дарохранительницы) и похищали освященные гостии. В феврале 2019 года из церкви во Франции были украдены почти 300 освященных облаток и три чаши. Во Франции произошло 14 инцидентов, когда дарохранительница была взломана, а гостии были украдены, уничтожены или разбросаны по полу. В июне 2019 года в одной из церквей была подожжена дарохранительница.

В Испании освященные гостии были украдены из церкви и уничтожены в феврале 2019 года. В следующем месяце два табернакля с освященными гостиями были украдены из церкви. В других инцидентах в марте и октябре дарохранительницы были взломаны, и освященные гостии были разбросаны по полу.

В Польше было четыре инцидента, которые ОБСЕ классифицировала как насильственные нападения на людей, совершенные против священников. Священник получил ранение ножом в грудь при входе в церковь перед Мессой в июне 2019 года. Другой священник был избит группой людей, когда он вмешался в их попытку осквернить его церковь в ноябре 2019 года. Два других священника подверглись нападению в июле и августе 2019 года соответственно.

В Испании священник стал жертвой попытки физического нападения, когда он проводил Мессу в апреле 2019 года. Другой священник получил удар по лицу, когда преступники угрожали сжечь его церковь в сентябре 2019 года. Индийский священник, живший в Испании, был убит после угроз и расистских оскорблений в июне 2019 года, за которые преступник был обвинен в преступлении на почве ненависти.

Священник в Италии также подвергался оскорблениям и угрозам из-за его работы в поддержку мигрантов.

В Италии статуя Пресвятой Девы Марии была обезглавлена, а затем разбита на части группой лиц в марте 2019 года. Несколько статуй Девы Марии были разрушены в одном районе в апреле 2019 года, а еще две статуи Девы Марии были разрушены в декабре 2019 года.

Храм в Испании, посвященный Деве Марии, был выпачкан испражнениями. Стены церкви и статуя Иисуса Христа были испачканы экскрементами.

Во Франции также было совершено несколько нападений на изображения Девы Марии, включая акт вандализма в отношении копии Лурдского грота в октябре 2019 года. Акты вандализма совершены над статуями Девы Марии в июле и ноябре, разрушение двух статуй Девы Марии имело место в апреле и августе. Одна статуя была украдена из храма в октябре.

В Польше в феврале 2019 года четыре часовни были осквернены оскорбительными граффити, а в мае была осквернена статуя Девы Марии — ее испещрили антихристианскими посланиями. В Польше также было четыре инцидента, в ходе которых были осквернены статуи Папы Иоанна Павла II.

По данным за 2019 год, во Франции зафиксировано не менее 20 поджогов церквей. В декабре 2019 года во время воскресной Мессы был подожжен неф церкви. В других инцидентах были подожжены исповедальни и алтари. Аналогичное количество поджогов христианских церквей в Германии было задокументировано в 2019 году. Также шесть случаев поджога были задокументированы в Италии. В Соединенном Королевстве было совершено восемь поджогов христианских церквей, включая как минимум одну католическую церковь.

Женский монастырь в Испании стал жертвой поджога через несколько дней после того, как он был осквернен краской в ​​сентябре 2019 года. Статуя Иисуса Христа была подожжена в ноябре, а алтарь церкви был подожжен дважды за две недели.

Участники конференции католических епископов в Испании также получали многочисленные угрозы поджога в 2019 году.



Источник: Седмица.ру