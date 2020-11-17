Папа Франциск откликнулся на Международный день толерантности специальным твитом

Папа Франциск посвятил Международному дню толерантности, который отмечался 16 ноября с.г., свой специальный твит.

«Любая фундаменталистская нетерпимость вредит отношениям между людьми, социальными группами и народами. Давайте стремиться жить ценностями уважения, любви, способной принимать различия и отдающей приоритет человеческому достоинству, а также обучаться этим ценностям”, — говорится в Папском Twitter.

Напомним, что под понятием толерантности подразумевается уважение, принятие и правильное восприятие культур, форм выражения и способов проявления индивидуальности, а

Международный день толерантности был торжественно провозглашен в ”Декларации принципов терпимости», принятой ООН 16 ноября 1995 года. Данный документ содержит признание того, что «люди по своей природе отличаются по внешнему виду, статусу, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность”.



По материалам Vatican News