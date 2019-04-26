«Ужин в Эммаусе» Рембрандта и Караваджо

Изображения на тему встречи Иисуса с учениками Эммауса встречались уже в евангельских художественных циклах поздней античности, достаточно вспомнить неф в церкви Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне. Эта тема развивалась на протяжении веков, став своего рода пробным камнем, на котором проявлялось мастерство величайших художников.

Многочисленны изображения трапезы в Эммаусе; на рубеже XVI и XVII веков они вдохновляли Тициана, Веронезе, Тинторетто, Рубенса и многих других, включая Рембрандта и Микеланджело Меризи. В рамках углубленных исследований, посвященных тематическому сопоставлению произведений художников, в миланской Пинакотеке Брера был проведен своеобразный «диалог» под названием «За ужином в Эммаусе. Караваджо встречается с Рембрандтом». Картина «Ужин в Эммаусе», подписанная Караваджо, ведет диалог с картиной «Ужин паломников в Эммаусе» Рембрандта. Уникальный случай: эти картины никогда не экспонировались рядом друг с другом. Одна и та же тема разрабатывалась и излагалась по-разному в плане смелости и чувствительности. С другой стороны, не могло быть иначе: когда они оба посвящают себя этим произведениям, каждый из них живет в своем социальном контексте и в личных ситуациях, которые определяли их работу. Рембрандту было двадцать три года, и, хотя он жил в протестантской стране, где было запрещено изображать Иисуса, он писал для частных заказчиков картины на библейские сюжеты, которые подчеркивали человечность персонажей. Караваджо в то время был тридцать один год; он бежал из Рима, раненый после убийства Рануччо Томассони 28 мая 1606 года, скитаясь по владениям семьи Колонна в Палестрине, Палиано и Дзагароло.

К теме Эммауса оба художника будут возвращаться не раз, чтобы попробовать свои силы, и, несмотря на различие этих мастеров, есть много общего в интерпретации работ, выставленных в миланской Пинакотеке Брера. Одно из сходств – драматическая подача эпизода, особый акцент на восприятии персонажами того, что с ними произошло, а также свойственное Караваджо и Рембрандту необыкновенное мастерство контрастов, порождаемых светом и тенью.

Картина «Ужин в Эммаусе» Караваджо, хранящаяся в Милане, сильно отличается от первой версии, которая сегодня находится в Лондонской национальной галерее. По мнению некоторых ученых, версия, которая хранится в Пинакотеке Брера, представляет собой холст, который Меризи писал (когда был в бегах) одновременно с другой картиной, изображающей святую Марию Магдалину: художнику нужны были деньги, чтобы добраться до Неаполя.

В 1624 году картина «Ужин в Эммаусе» была зарегистрирована в коллекции семьи Патрици и продана в 1939 году Пинакотеке Брера благодаря вмешательству Ассоциации друзей Бреры и щедрому вкладу двух миланских меценатов. В отличие от более ранней версии «Ужина в Эммаусе», выставленной в настоящее время в Лондоне, в этой картине композиция проще, жесты действующих лиц сдержаны, отсутствуют яркие пятна, стиль художника стал более мрачен, однако мастерство Караваджо ощутимо.

Композиция полукруга, также подчеркнутая расположением учеников, охватывает фигуру Иисуса; свет сосредоточен на Его руках, которые благословляют преломленный хлеб, — миг, напоминающий Тайную Вечерю, прощание. Картина «Ужин паломников в Эммаусе» Рембрандта (также с использованием светотени) выстроена так, что подчеркивается таинственное присутствие-отсутствие Иисуса, Его легко угадывающийся контур, очерченный пламенем свечи.



Источник: Vatican News