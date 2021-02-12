Увидело свет Послание Папы Франциска на Великий Пост 2021 года

В преддверии Святой Четыредесятницы, которая в этом году начнётся 17 февраля, Папа Франциск обнародовал традиционное великопостное послание. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Святейший Отец пишет, что Христос, возвестив ученикам о Своих грядущих Страстях, Смерти и Воскресении, открывает им глубокий смысл Своей миссии и призывает их присоединиться к ней ради спасения мира. Христиане приходят к Пасхе стезями Великого Поста, и в это благодатное время обращения мы обновляем нашу веру, черпаем «живую воду» надежды и принимаем с открытым сердцем любовь Бога, которая делает нас братьями и сёстрами во Христе. Условиями и выражением нашего обращения к Богу, подчёркивает Папа, являются пост – «дорога бедности и лишений», милостыня – «взгляд на израненного человека и жесты любви по отношению к нему», и молитва – «сыновний диалог с Небесным Отцом». Эти правила «позволяют нам воплотить искреннюю веру, живую надежду и действенное милосердие», – отмечает Папа, размышляя над каждым из этих аспектов.

«Вера приглашает нас принять Истину и стать её свидетелями перед Богом и перед всеми нашими братьями и сёстрами». Эта Истина – вовсе не «интеллектуальная конструкция», доступная лишь немногим избранным, но «послание, которое мы принимаем разумом сердца», открытого величию любящего Бога. «Эта Истина – Сам Христос, Который, полностью приняв нашу человечность, стал Путём, требовательным, но открытым для всех, и он ведет к полноте Жизни». Если мы постимся в простоте сердца, в духе ограничений, то заново открываем для себя дар Бога и приходим к пониманию, что мы созданы по Его образу и подобию. Добровольно принимая бедность во время Великого Поста, мы становимся «бедными вместе с бедными» и накапливаем богатство полученной и разделённой любви. Такой пост помогает любить Бога и ближнего, подчёркивает Папа; это время веры, то есть принятия Бога в свою жизнь, дабы Он «сотворил у нас обитель». Пост означает освобождение от всего, что нам мешает, даже от пресыщения информацией – истинной или ложной, от потребительского духа, чтобы открыть двери сердца Спасителю, Сыну Божьему.

Вторым важным аспектом Великого Поста, указывает Преемник Святого Петра, является надежда – «живая вода», помогающая продолжать путь. Обещая «живую воду» самарянке, возвещая Своё Воскресение после смерти, Господь возвещает надежду: Он говорит о будущем, открытом по милосердию Небесного Отца. Дарованная Богом надежда – это залог того, что история вовсе не заканчивается на наших ошибках, насилии, несправедливости и даже на грехе, распинающем Любовь. Надеяться – означает «принять прощение Отца из Его открытого сердца» в Таинстве Исповеди и стать в свою очередь «распространителями прощения», неся утешение и ободрение страдающим. «Божье прощение, в том числе через наши слова и поступки, позволяет нам пережить Пасху братства», – подчёркивает Святейший Отец, отмечая важность личной, сокровенной молитвы. «Прожить Великий Пост с надеждой означает почувствовать, что в Иисусе Христе мы являемся свидетелями нового времени, в котором Бог ‘творит всё новое’ (ср. Откр 21,1-6)».

Размышляя о третьем аспекте Великого поста, Епископ Рима пишет: «Милосердие, переживаемое как подражание Христу, посредством заботы и сострадания к каждому человеку, является наивысшим выражением нашей веры и надежды. Милосердная любовь радуется, видя, как растёт другой. Поэтому она страдает, когда другой угнетаем – одинокий, больной, бездомный, презираемый, нуждающийся. Милосердие является импульсом сердца, который заставляет нас выйти из самих себя, порождая узы поддержки и единства».

Милосердие, подчёркивает Папа, – это дар, придающий смысл нашей жизни; благодаря ему люди, страдающие от лишений, становятся членами нашей семьи, друзьями и братьями. Даже самое малое, подаренное с любовью другим, никогда не заканчивается, но превращается в неисчерпаемый запас жизни и счастья. Именно так было с мукой и маслом, которыми вдова из Сарепты поделилась с пророком Илией; так было с хлебами, умноженными Иисусом; «и так происходит с нашей малой или большой милостыней, даруемой с радостью и простотой».

Прожить Великий Пост в духе милосердия, отмечает Предстоятель Вселенской Церкви, означает позаботиться о страдающих, о тех, кто забыт или бедствует из-за пандемии COVID-19, возвратить им человеческое достоинство и помочь стать полноправными членами общества.

Завершая свое Послание, Папа Франциск возносит молитвы к Матери Спасителя, «верной у подножия Креста и в сердце Церкви», дабы Она поддержала верующих Своим заботливым присутствием, и испрашивает у Воскресшего Господа, дабы Своим благословением Он «сопровождал нас на пути к пасхальному свету».

Полный текст Послания Святейшего Отца на Великий Пост этого года будет опубликован нами позднее.