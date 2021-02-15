Послание Папы Франциска на Великий Пост 2021

«Вот, мы восходим в Иерусалим…» (Мф 20,18)

Великий Пост: время обновления веры, надежды и любви

Дорогие братья и сестры,

возвещая Своим ученикам Свои страдания, смерть и Воскресение во исполнение воли Отца, Иисус открывает им глубинный смысл Своей миссии и призывает их присоединиться к ней ради спасения мира.

Проходя путь Великого Поста, ведущий нас к пасхальным празднованиям, мы призваны помнить Того, кто «уничижил Себя, став послушным даже до смерти и смерти крестной» (Флп 2,8). В это время обращения мы призваны обновить нашу веру, черпать «живую воду» надежды и с открытым сердцем принимать любовь Божию, преображающую нас в братьев и сестер во Христе. В ночь Пасхи мы совершим обновление наших крещальных обетов, чтобы действием Святого Духа возродиться новыми людьми. Но сам путь Великого Поста, как и весь христианский путь, освещен светом Воскресения, движущим чувствами, поведением и решениями тех, кто желает следовать за Христом.

Пост, молитва и милостыня, как они представлены Иисусом в Его проповеди (ср. Мф 6,1-18), являются условиями и выражением нашего обращения. Путь бедности и отречения (пост), взгляд и действия любви по отношению к раненому человеку (милостыня) и сыновний разговор с Отцом (молитва) позволяют нам сделать нашу веру искренней, надежду — живой, любовь — действенной.

1. Вера призывает нас принять Истину и стать ее свидетелями перед Богом и всеми нашими братьями и сестрами

В это время Великого Поста принять и жить Истиной, открытой нам во Христе, означает, прежде всего, позволить, чтобы нас достигло Слово Божие, передаваемое нам Церковью из поколения в поколение. Эта Истина не сконструирована интеллектом, достижима не только некоторым избранным умам, отличающимся своим превосходством. Это — послание, которое мы получаем и которое способны понять сердцем, открытым величию Бога, любящего нас прежде, чем мы начнем понимать самих себя. Эта Истина – Сам Христос, Который, принимая на Себя человечество до самой его глубины, соделался Путем – трудным, но открытым для всех, – ведущим к полноте Жизни.

Пост, переживаемый как опыт отречения, ведет тех, кто принимает его в простоте сердца, к открытию дара Божия и пониманию того, что мы — творение, созданное по Его образу и подобию, находящее в Нем свою полноту. Постящийся, через опыт принятой бедности, становится бедным вместе с бедными и таким образом «собирает» богатство принятой и разделенной с другими любви. Пост, понимаемый и исполняемый таким образом, помогает нам любить Бога и ближнего, поскольку, как учит святой Фома Аквинский, любовь – это движение вовне к другому, благодаря которому мы считаем «возлюбленных каким-то образом соединенными с нами» (ср. FT,93).

Великий пост — это время веры, то есть время для принятия Бога в нашей жизни, чтобы позволить Ему «обитать» среди нас (ср. Ин 14,23). Поститься означает освобождать наше существование от того, что его загромождает, также от пресыщенности информацией – правдивой или ложной – и предметов потребления, чтобы открыть двери нашего сердца Тому, Кто приходит к нам бедным во всём, но «исполненным благодати и истины» (Ин 1,14): Сыну Божию Спасителю.

2. Надежда как «вода живая», позволяющая продолжать наш путь

Самарянка, у которой Иисус просит воды у колодца, не понимает, когда Он говорит, что может дать «воду живую» (Ин 4,10). Вначале она, конечно, думает о воде обыкновенной, Иисус же говорит о Святом Духе, Которого Он даст в изобилии в Пасхальной Тайне, и Который изливает в нас надежду, которая не постыжает, не разочаровывает. Еще возвещая Свои страдания и смерть, Иисус провозглашает надежду, когда говорит: «И в третий день воскреснет» (Мф 20,19). Иисус говорит о будущем, раскрывшемся благодаря милосердию Отца. Надеяться вместе с Ним и благодаря Ему значит верить, что история не заканчивается нашими ошибками, нашим насилием и несправедливостью, нашим грехом, распинающим Любовь. Надеяться – значит черпать прощение Отца из открытого Сердца Иисуса.

В довлеющей над нами ситуации озабоченности, в которой мы живем и в которой всё представляется хрупким и ненадежным, разговор о надежде может показаться провокацией. Время Великого Поста предназначено для надежды, для возвращения в фокус нашего внимания терпения Бога, продолжающего заботиться о Своем творении, в то время как мы часто его разоряем (ср. Laudato si’,32-33.43-44). Это надежда на примирение, к которому страстно призывает нас святой Павел: «Примиритесь с Богом» (2 Кор 5, 20). Получая прощение в Таинстве, находящемся в центре нашего пути обращения, мы становимся проводниками прощения: поскольку мы получили его, то можем и дарить его благодаря своей способности к добросовестному диалогу и стремлению принести утешение страждущему. Прощение Божие, реализуемое в том числе и через наши слова и дела, позволяет нам пережить Пасху Братства.

Так будем же во время Поста еще более чуткими, готовыми обратиться к ближним со «словами ободрения, утешающими, дающими силы, успокаивающими, поощряющими, а не со словами, которые унижают, огорчают, раздражают, обесценивают» (ср. FT,223). Иногда, дабы пробудить надежду, достаточно просто быть добрым человеком, готовым отложить всё остальное в сторону, чтобы проявить интерес, подарить улыбку, сказать ободряющее слово и выслушать (там же,224).

В сосредоточенности и безмолвной молитве надежда даруется нам как вдохновение и внутренний свет, освещающий вызовы и решения нашего жизненного пути: вот почему так важно сосредоточиться для молитвы и в сокровенной тишине встретить Отца нежной любви.

Проживать Великий Пост в надежде – значит осознавать, что в Иисусе Христе мы становимся свидетелями новых времён, в которые Бог «творит всё новое» (ср. Откр 21,1-6). Это означает разделить надежду Христа, принесшего в жертву Свою жизнь на кресте; надежду Того, Кого Бог воскресил в третий день. Это означает быть «всегда готовыми всякому, требующему отчета в [нашем] уповании, дать ответ» (1 Петр 3,15).

3. Любовь, проживаемая в следовании за Христом, во внимании и в сострадании к каждому встреченному человеку, является наивысшим проявлением нашей веры и нашей надежды

Любовь радуется возрастанию другого человека. И поэтому она страдает, когда этот человек чем-либо угнетен, когда он одинок, болен, презираем, не имеет крыши над головой и нуждается. Любовь – это исходящий из сердца импульс, который позволяет нам прорвать свою замкнутость; он порождает узы общения и готовность делиться.

«Социальная любовь» делает возможным движение к цивилизации любви, призвание к созиданию которой мы все в состоянии ощутить. Милосердие, благодаря присущему ему порыву к универсальности, в силах воздвигнуть новый мир. Это не просто чувство, это лучшее средство для поиска эффективных путей личного развития каждого (FT,183).

Любовь — это дар, который придает смысл нашей жизни и благодаря которому мы рассматриваем отверженных как членов своей семьи, как друзей и братьев. Даже немногое, если только мы делимся им с любовью, никогда не истощается, но преображается в источник жизни и счастья. Так это было с мукой и маслом в доме вдовы из Сарепты Сидонской, которая разделила испеченную лепешку с пророком Илией (ср. 3 Цар 17,7-16); так это было и с хлебами, которые Иисус благословил, преломил и подал ученикам, чтобы они раздали народу (ср. Мк 6,30-44). Так это бывает и с нашей милостыней, маленькой или большой, если она подана в радости и простоте.

Переживать Великий Пост в любви означает заботиться о страждущих, одиноких или с тревогой смотрящих в будущее по причине пандемии COVID-19. В ситуации огромной неуверенности в завтрашнем дне будем помнить о словах, обращенных Богом к Рабу Своему: «Не бойся, ибо Я искупил Тебя» (Ис 43,1). Конкретное проявление своей любви мы можем сопроводить словом упования, чтобы помочь ближнему уяснить, что Бог любит его как сына. «Лишь преображенный милосердием взгляд может позволить себе распознать достоинство других людей и, таким образом, признать и оценить слабых и бедных в присущем им достоинстве, проявить уважение к их своеобразию и культуре и, тем самым, по-настоящему интегрировать их в общество» (FT,187).

Дорогие братья и сестры, любой шаг на нашем жизненном пути может стать оказией для свидетельства веры, надежды и любви. И прозвучавший призыв превратить нынешний Великий Пост в путь обращения, молитвы и деления имеющимися у нас благами, да поможет нам вновь воскресить – в нашей общинной и личной памяти – веру, исходящую от Христа живого; надежду, вдохновленную внушением Духа; и любовь, неиссякаемым источником которой является милосердное сердце Отца.

Мария, Матерь Спасителя, верная у Креста Иисуса и в самом Сердце Церкви, да поддержит нас Своим заботливым присутствием, а благословение Воскресшего да сопутствует нам в странствии навстречу Пасхальному Свету.

Рим, у Святого Иоанна на Латеране, 11 ноября 2020 г., в день памяти святого Мартина Турского

ФРАНЦИСК

Источник: Сайт Архиепархии Божией Матери в Москве