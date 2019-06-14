Увидело свет Папское послание на Всемирный день бедных

«Надежда нищих не постыдится»: этими словами из Псалма (9,19) Папа Франциск начинает своё Послание на III Всемирный день бедных, который будет отмечаться в воскресенье 17 ноября. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Псалмопевец, отмечает Святейший Отец, с большим реализмом описывает условия жизни бедного, жестокость его угнетателей и призывает Божью справедливость. Уже в те далёкие времена существовало поразительное неравенство и расслоение в обществе, что, к сожалению, присуще и нашей эпохе, погружённой в экономический кризис. В наши дни огромное число бедняков подвергаются эксплуатации и выброшены на обочину жизни; кажется, что тысячелетия истории ничему людей не научили: и сегодня миллионы людей по всей земле находятся в многоликом рабстве. Папа Франциск упоминает семьи беженцев, эксплуатируемых сирот, лишённую перспектив молодёжь, жертв разнообразного насилия, огромное число мигрантов, бездомных и отверженных. На самых бедных навешивается ярлык «паразитов общества»: «им не прощается даже их нищета», подчёркивает Святейший Отец. «Они лишены пособия по безработице, удостоверения личности и даже возможности заболеть», в современном обществе у них нет голоса.

Однако бедный, по словам псалмопевца, имеет надежду на Бога: он знает и любит Господа, живя в Его присутствии и во всём уповая на помощь Всевышнего. Бог же помнит о каждом несчастном и никогда не оставляет его, подчёркивает Папа Франциск. По словам Библии, Господь слушает, заступается, защищает, искупает, спасает, – иными словами, Спаситель никогда не равнодушен к молитве бедного. Кроме того, описанный пророками «день Господень» сметёт бессердечную жестокость немногих богатых и заменит её солидарностью со многими бедными: отверженность миллионов не может длиться вечно.

Сам Господь Иисус пожелал встать в один ряд с нищими, говорит Евангелие, и всё, что мы делаем для самых малых, мы делаем лично для Христа. «Игнорировать это отождествление означает вводить в заблуждение насчёт Евангелия и отрицать Откровение». Блаженны нищие, заявляет Иисус: именно им принадлежит Царство Божье, «потому что они в состоянии его принять». Христос возвестил это послание и доверил его нам, поручив нести бедным надежду: именно таково задание христианской общины, подчёркивает Папа Франциск. Церковь призвана нести спасение всем людям, никого не исключая, и социальное продвижение бедных говорит о реализме христианской веры и подлинной милосердной любви.

Святейший Отец вспоминает недавно скончавшегося Жана Ванье, «великого апостола бедных», который посвятил жизнь служению отверженным: свидетельство этого «святого по соседству» изменило жизнь множества людей и помогло миру взглянуть иными глазами на самых слабых и беззащитных. Таков и долг Церкви, призванной находиться на стороне последних, которых общество выбрасывает: в этом её евангельская достоверность. Поэтому христиане не могут ограничиваться акциями помощи, но должны изменять мировоззрение, дабы вернуться к истокам благовестия и придать Евангелию силу и глубину. Надежду, отмечает Папа, нужно передавать через утешение, в постоянном сопутствии бедным, сознательно посвящая им своё время.

Папа Франциск обращается к волонтёрам с просьбой «искать в каждом встреченном бедняке то, в чём он действительно нуждается, открывая для себя его личность, культуру и способы выражения. Худшая дискриминация, от которой страдают бедные, – это отсутствие духовного внимания», нехватка Бога и зримой любви живущих рядом людей, подчёркивает Епископ Рима. «Бедные нуждаются в наших руках, чтобы подняться; в наших сердцах, чтобы почувствовать заново тепло любви; в нашем присутствии, чтобы выдержать одиночество. Проще говоря, они нуждаются в любви». Порой для возрождения надежды требуется совсем немного: остановиться, улыбнуться, выслушать, накормить, поделиться добрым словом; бедные – это люди, к которым нужно выходить навстречу. Они «спасают нас, потому что позволяют встретиться с ликом Иисуса Христа», как бы это ни представлялось бессмысленным в глазах мира сего: увидеть это можно только лично, только глазами веры, подчеркивает Святейший Отец.

Условия нищеты, в которых живёт бедный, не отбирают у него достоинства, дарованного Небесным Отцом, и верующие всего мира призваны активно содействовать тому, чтобы никто не был лишён близости и солидарности. «Пусть нас сопровождают слова пророка, возвещающего иное будущее: ‘Для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдёт солнце правды и исцеление в лучах его’ (Мал 4,2)», – пишет в заключение своего послания Папа Франциск.