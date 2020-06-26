Увидело свет новое «Руководство по катехизации»

Увидело свет новое «Руководство по катехизации»

Июнь 26, 2020

Папа Франциск утвердил публикацию нового Общего руководства по катехизации, разработанного Папским Советом по содействию новой евангелизации. Обширный документ обновляет предыдущее руководство, изданное Святейшим Престолом в 1997 году; среди его основных особенностей – тесная связь между благовестием и катехизацией в контексте современной глобализации культуры и цифрового мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На более чем 300 страницах, разделённых на 3 части и 12 глав, подчёркивается, что каждый крещеный является учеником-миссионером, наделенным ответственностью; его благовестие должно включать в себя достоверное и привлекательное свидетельство, действенное милосердие и свободный диалог. « помогает христианам наполнить жизнь смыслом», – подчёркивается в документе, отмечающем в своей первой части важность подготовки к этой миссии: «Прежде, чем проводить катехизацию, нужно быть катехизатором». Преподаватели и воспитатели должны быть смиренными свидетелями, уважающими свободу других, проявляющими творческий подход к использованию новых инструментов повествования, включая искусство и музыку. В то же время «каждому человеку, особенно несовершеннолетним и уязвимым лицам, должна быть гарантирована абсолютная защита от любых форм злоупотреблений».

Во второй части подчёркивается важность семьи: она является субъектом евангелизации, местом, где можно просто и спонтанно жить верой. Церковь призвана дарить надежду, с пониманием сопровождая семьи, оказавшиеся в неканонических ситуациях, в новых условиях, характерных для современного общества. Каждый человек должен чувствовать себя желанным и признанным в христианской общине. Инклюзивное отношение, признание и забота являются ключевыми словами катехизации также по отношению к инвалидам, мигрантам, заключённым и неимущим: Церковь призвана являть свой материнский лик всем нуждающимся и обездоленным.

В третьей части документа раскрывается евангелизационная роль приходов, католических ассоциаций и школ. Один из параграфов посвящён преподаванию религиоведения, которое должно отличаться от катехизации, хотя оно и дополняет её. Кроме того, особыми аспектами катехизации являются экуменизм и межрелигиозный диалог с иудаизмом и исламом: должен «пробуждать желание единства» у христиан и быть «надёжным инструментом благовестия». Что касается иудаизма, то ватиканский документ призывает к диалогу, противостоянию антисемитизму, поощрению мира и справедливости. В отношении ислама следует избегать поверхностных обобщений, способствовать взаимному знакомству и встречам с мусульманами. В любом случае катехизис должен «углублять и укреплять самоидентификацию верующих», способствуя их миссионерскому порыву через свидетельство и дружеский диалог. Необходимо также поощрять народное благочестие, противостоя суевериям и предрассудкам.

В документе рассматриваются светлые и тёмные стороны цифровой культуры: сегодня она воспринимается как нечто естественное. В цифровом мире должно найтись место для свидетелей ценностей Евангелия. В задание катехизаторов входит обучение правильному использованию цифровых технологий: в частности, сопровождение молодёжи, поскольку виртуальный мир может иметь серьёзные последствия для формирования их самосознания. Нельзя забывать, что цифровой мир может привести к одиночеству, манипуляциям, насилию, киберзапугиванию, предрассудкам, ненависти; сделать своих пользователей «стадом в соцсетях», адептами «культуры сиюминутности», лишённой иерархии ценностей и перспектив. Поэтому катехизаторы должны обучать молодёжь критическому подходу к полученной информации.

Следующая часть документа посвящена науке и технике: они служат человеку и должны служить улучшению условий жизни человеческой семьи. При этом необходимо прояснять мнимые конфликты между наукой и религией, а также воздавать должное свидетельству христианских ученых, подаваемому им примеру гармонии и синтеза веры и знания. Также необходимо рассуждение в области биоэтики: исходя из предположения, что «не всё, что технически возможно, допустимо с нравственной точки зрения», следует проводить различие между терапевтическим вмешательством и манипуляциями, а также обращать внимание на евгенику и связанную с ней дискриминацию. Что касается «гендерной» деноминации, нужно помнить, что Церковь сопровождает «всегда и в любой ситуации», не осуждая людей, которые живут в сложных, а порой и конфликтных ситуациях. Однако «с точки зрения веры сексуальность – это не только физический факт, но и ценность, вверенная ответственности человека», «ответ на изначальный Божий призыв». Поэтому в области биоэтики катехизаторы нуждаются в специальной подготовке, которая исходит из принципа священности и неприкосновенности человеческой жизни и противостоит культуре смерти. Документ осуждает смертную казнь, определяя её как «бесчеловечную меру, губящую достоинство человека».

В «Руководстве» отмечается, что катехизация призвана содействовать «глубокому экологическому обращению», уделять внимание заботе о Творении и побуждать к добродетельной жизни, далёкой от меркантильного потребительства. Католики призваны к активному участию в общественной жизни во имя общего блага, с нравственной прямотой противостоя греховным структурам. В отношении мира труда документ призывает к евангелизации в соответствии с социальной доктриной Церкви и с особым вниманием к защите прав самых слабых. Наконец, две последние главы посвящены Катехизисам поместных Церквей, которые должны быть одобрены Апостольским Престолом, а также церковным учреждениям, служащим катехизации, включая Синод епископов и поместные Епископские конференции.

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