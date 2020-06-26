Увидело свет новое «Руководство по катехизации»

Папа Франциск утвердил публикацию нового Общего руководства по катехизации, разработанного Папским Советом по содействию новой евангелизации. Обширный документ обновляет предыдущее руководство, изданное Святейшим Престолом в 1997 году; среди его основных особенностей – тесная связь между благовестием и катехизацией в контексте современной глобализации культуры и цифрового мира. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

На более чем 300 страницах, разделённых на 3 части и 12 глав, подчёркивается, что каждый крещеный является учеником-миссионером, наделенным ответственностью; его благовестие должно включать в себя достоверное и привлекательное свидетельство, действенное милосердие и свободный диалог. «Катехизация помогает христианам наполнить жизнь смыслом», – подчёркивается в документе, отмечающем в своей первой части важность подготовки к этой миссии: «Прежде, чем проводить катехизацию, нужно быть катехизатором». Преподаватели и воспитатели должны быть смиренными свидетелями, уважающими свободу других, проявляющими творческий подход к использованию новых инструментов повествования, включая искусство и музыку. В то же время «каждому человеку, особенно несовершеннолетним и уязвимым лицам, должна быть гарантирована абсолютная защита от любых форм злоупотреблений».

Во второй части подчёркивается важность семьи: она является субъектом евангелизации, местом, где можно просто и спонтанно жить верой. Церковь призвана дарить надежду, с пониманием сопровождая семьи, оказавшиеся в неканонических ситуациях, в новых условиях, характерных для современного общества. Каждый человек должен чувствовать себя желанным и признанным в христианской общине. Инклюзивное отношение, признание и забота являются ключевыми словами катехизации также по отношению к инвалидам, мигрантам, заключённым и неимущим: Церковь призвана являть свой материнский лик всем нуждающимся и обездоленным.

В третьей части документа раскрывается евангелизационная роль приходов, католических ассоциаций и школ. Один из параграфов посвящён преподаванию религиоведения, которое должно отличаться от катехизации, хотя оно и дополняет её. Кроме того, особыми аспектами катехизации являются экуменизм и межрелигиозный диалог с иудаизмом и исламом: катехизис должен «пробуждать желание единства» у христиан и быть «надёжным инструментом благовестия». Что касается иудаизма, то ватиканский документ призывает к диалогу, противостоянию антисемитизму, поощрению мира и справедливости. В отношении ислама следует избегать поверхностных обобщений, способствовать взаимному знакомству и встречам с мусульманами. В любом случае катехизис должен «углублять и укреплять самоидентификацию верующих», способствуя их миссионерскому порыву через свидетельство и дружеский диалог. Необходимо также поощрять народное благочестие, противостоя суевериям и предрассудкам.

В документе рассматриваются светлые и тёмные стороны цифровой культуры: сегодня она воспринимается как нечто естественное. В цифровом мире должно найтись место для свидетелей ценностей Евангелия. В задание катехизаторов входит обучение правильному использованию цифровых технологий: в частности, сопровождение молодёжи, поскольку виртуальный мир может иметь серьёзные последствия для формирования их самосознания. Нельзя забывать, что цифровой мир может привести к одиночеству, манипуляциям, насилию, киберзапугиванию, предрассудкам, ненависти; сделать своих пользователей «стадом в соцсетях», адептами «культуры сиюминутности», лишённой иерархии ценностей и перспектив. Поэтому катехизаторы должны обучать молодёжь критическому подходу к полученной информации.

Следующая часть документа посвящена науке и технике: они служат человеку и должны служить улучшению условий жизни человеческой семьи. При этом необходимо прояснять мнимые конфликты между наукой и религией, а также воздавать должное свидетельству христианских ученых, подаваемому им примеру гармонии и синтеза веры и знания. Также необходимо рассуждение в области биоэтики: исходя из предположения, что «не всё, что технически возможно, допустимо с нравственной точки зрения», следует проводить различие между терапевтическим вмешательством и манипуляциями, а также обращать внимание на евгенику и связанную с ней дискриминацию. Что касается «гендерной» деноминации, нужно помнить, что Церковь сопровождает «всегда и в любой ситуации», не осуждая людей, которые живут в сложных, а порой и конфликтных ситуациях. Однако «с точки зрения веры сексуальность – это не только физический факт, но и ценность, вверенная ответственности человека», «ответ на изначальный Божий призыв». Поэтому в области биоэтики катехизаторы нуждаются в специальной подготовке, которая исходит из принципа священности и неприкосновенности человеческой жизни и противостоит культуре смерти. Документ осуждает смертную казнь, определяя её как «бесчеловечную меру, губящую достоинство человека».

В «Руководстве» отмечается, что катехизация призвана содействовать «глубокому экологическому обращению», уделять внимание заботе о Творении и побуждать к добродетельной жизни, далёкой от меркантильного потребительства. Католики призваны к активному участию в общественной жизни во имя общего блага, с нравственной прямотой противостоя греховным структурам. В отношении мира труда документ призывает к евангелизации в соответствии с социальной доктриной Церкви и с особым вниманием к защите прав самых слабых. Наконец, две последние главы посвящены Катехизисам поместных Церквей, которые должны быть одобрены Апостольским Престолом, а также церковным учреждениям, служащим катехизации, включая Синод епископов и поместные Епископские конференции.