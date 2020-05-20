Увидел свет второй в этом году номер «Сибирской католической газеты»

Вышел из печати второй в этом году номер «Сибирской католической газеты». И если в первом номере за 2020 год преобладала великопостная тематика, то номер, увидевший свет на переломе от весны к лету, посвящен Пасхальным торжествам и связанным с Пасхальным циклом праздникам Рядового времени. Он открывается пасхальной проповедью Владыки Иосифа Верта, включает текст послания Папы Франциска Urbi et Orbi, а также свидетельство нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной, иллюстрирующее необычный характер празднования Пасхи в этом году: из-за режима самоизоляции в связи с пандемией коронавируса большинство католиков России встречало Светлое Христово Воскресение не в храме, а дома, участвуя в богослужениях «заочно», в режиме онлайн. Развитием темы карантина и связанных с ним «заочных» богослужений стали разъяснение Vatican News относительно так называемого «духовного причащения», размышление священника-иезуита Виктора Жука о духовных смыслах пандемии, а также исторические экскурсы, повествующие о том, как христианский мир на Западе и в России переживал масштабные эпидемии в прошлые века.

В разделе «Жизнь Церкви» читатель найдет вводный материал к объявленному Конференцией католических епископов России Году Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия, который продлится с 25 марта 2020 г. по 25 марта 2021 г., будет сопровождаться паломничеством по приходам и домам верных иконы Матери Слова, а завершится паломничеством представителей российской католической общины в Святую Землю. В этой же рубрике – краткий отчет о последней перед объявлением карантина пастырской поездке Преосвященного Иосифа Верта в приходы южной части Западно-Сибирского деканата, а также интервью с модераторами проекта «Виноградник Рахили», цель которого – оказание реабилитационной помощи женщинам, совершившим аборт.

Завершают номер трогательный рассказ Ольги Дубягиной «Аза» и традиционная детская страничка, темой которой на этот раз является событие Сошествия Святого Духа (Святая Пятидесятница).