Увидел свет документ Святого Престола о гендерных исследованиях

Конгрегация католического образования обнародовала документ, озаглавленный «Мужчину и женщину сотворил их. В пользу диалога по вопросу гендера в сфере воспитания», — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Представляя новый документ, префект Конгрегации кардинал Джузеппе Версальди пояснил, что этот текст был разработан вследствие усиленного внимания, которое в последние десятилетия епископы уделяют так называемому гендерному вопросу. Необходимость создания документа была выявлена во время пленарной ассамблеи Конгрегации католического образования, прошедшей в феврале 2017 года. Входящий в состав Конгрегации Отдел по школьным вопросам привлек к написанию текста специалистов по педагогике, философии, праву, дидактике и другим предметам. Документ был опубликован после консультаций с компетентными ведомствами Святого Престола. Его основная мысль заключается в рекомендации «подходить к вопросу гендера с помощью диалога», пояснил кардинал Версальди: «В этой материи, где высок риск недопонимания и идеологических столкновений, представляются уместными три способа: выслушивать, рассуждать и предлагать».

В первую очередь – утверждается в документе — необходимо «проводить различие между гендерной идеологией и гендерными исследованиями». В то время как идеология направлена на «удовлетворение некоторых притязаний и пытается навязать себя в качестве единственно возможной мысли, определяющей также воспитание детей», — существуют также исследования на тему гендера, изучающие то, каким образом в различных культурах воспринимаются и проявляются различия между мужчиной и женщиной. Если идеология закрыта для какой-либо встречи и диалога, то гендерные исследования могут стать почвой для обсуждения.

Документ предлагает исторический обзор гендерной идеологии, возникшей из антропологического искажения, стирающего различия между мужчиной и женщиной и рассматривающего эти различия как простое следствие историко-культурных условностей. Гендерная идеология «отрицает естественное различие и естественную взаимность мужчины и женщины. Она стремится к обществу без половых различий, опустошает антропологический базис семьи. Эта идеология вводит образовательные программы и законодательные ориентиры, выдвигающие на первый план личную идентичность и чувственную интимность, полностью оторванные от биологических различий между мужским и женским полом. Человеческая идентичность отдается на волю индивидуалистического выбора, в том числе меняющегося со временем». Тем не менее, утверждает кардинал Версальди, существуют некоторые элементы, которые можно «разумно разделить, такие как уважение к каждому человеку в его особенной и неповторимой ситуации, с тем чтобы никто не становился объектом травли, насилия, оскорблений и дискриминаций по причине собственных личностных ситуаций (инвалидность, раса, религия, аффективные тенденции и т.д.)». Еще одна точка соприкосновения, на которой можно выстроить диалог по вопросу гендера, — это признание приоритета ценностей, присущих женщине. Женская «способность принимать инаковость», поясняет Версальди, содействует «более реалистичной и зрелой интерпретации конкретных ситуаций», в противовес «абстракциям, нередко летальным, касающимся жизни индивидуума и общества».

Документ Конгрегации католического образования вдохновляется «Основными принципами сексуального воспитания», опубликованными ею в 1983 году. В новом тексте вновь утверждается христианская антропологическая концепция, согласно которой сексуальная сфера является существенным компонентом личности.