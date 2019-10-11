Утверждён текст молитвы по заступничеству Слуги Божия Фёдора Гааза

В начале октября 2019 года архиепископ Павел Пецци утвердил текст молитвы* по заступничеству Слуги Божия Фёдора Петровича Гааза. Об этом сообщила пресс-служба Архиепархии Божией Матери в Москве.

Молитва по заступничеству Слуги Божьего Ф. П. Гааза:

«Отче Небесный, заступничеством Слуги Твоего Фёдора Петровича Гааза, святого доктора и заступника заключённых, даруй исцеление тяжелобольным, справедливость невинным, милосердие виновным, мудрость и мужество судящим, человечность наказывающим, память о Христе пастырям, всем – усердие делать добро. Через Христа, Господа нашего».

Напомним, в 2011 году в архиепархии Кёльна начался канонический процесс причисления Фёдора Гааза к лику блаженных. В декабре 2015 года в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был объявлен эдикт архиепископа Паоло Пецци о намерении открыть епархиальное исследование о героических добродетелях и святости Фёдора Гааза. А 9 января 2016 года во время торжественной Мессы в Кафедральном соборе в Москве была открыта епархиальная стадия процесса беатификации Слуги Божия Фридриха Йозефа (Фёдора Петровича) Гааза, называемого «святым доктором Москвы»; эта стадия была успешно завершена в мае 2018 г., и ныне дело находится в ватиканской Конгрегации по канонизации святых.

*Текст утвержденной молитвы был составлен католиком из Санкт-Петербурга Сергеем Сабсаем.