Усилиями Совета кардиналов дорабатывается текст Конституции, посвященной Римской курии

Как сообщили в Зале печати Святого Престола, Папа Франциск на протяжении трех дней, с 18 по 20 февраля, принимал участие в заседании Совета кардиналов, образованного в помощь Святейшему Отцу по управлению Вселенской Церковью и реформе Римской курии. Это заседание было 28-м по счету с момента образования упомянутого Совета в 2013 г.

Прошедшая встреча была главным образом посвящена внесению поправок в уже сформированный текст новой Апостольской Конституции Praedicate evangelium, касающимся дальнейшего функционирования Римской курии в духе принципа синодальности, на необходимости применения которого не устает настаивать Святейший Отец. Было решено провести консультации на тему вышеуказанного документа с национальными Конференциями епископов, Синодами Восточных Церквей, ведомствами Римской курии, Конференциями настоятелей монашеских орденов, а также некоторыми Папскими учебными заведениями.

Кроме того, члены Совета прослушали выступление священника Федерико Ломбарди, SJ, модератора открывающейся сегодня (21 февраля) в Ватикане встречи на тему «Защита несовершеннолетних в Церкви», и рассмотрели вопрос о лишении статуса духовного лица бывшего кардинала и архиепископа Вашингтонского Теодора Эдгара МакКаррика.

Следующее, 29-е заседание Совета кардиналов, пройдет с 8 по 10 апреля с.г.

По материалам Vatican News