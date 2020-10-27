Ушел в отставку нунций Томас Галликсон. В 2011-2015 гг. он представлял Ватикан на Украине

Архиепископ Томас Галликсон оставляет пост нунция в Швейцарии и увольняется из дипломатической службы Ватикана. Американский прелат намерен возвратиться на родину, в штат Южная Дакота. Об этом сообщается на сайте kath.ch.

Томас Эдвард Галликсон родился 14 августа 1950 года в Сиу-Фоллз, Южная Дакота. В 1976 году был рукоположен в священники, в 1985 поступил на дипломатическую службу Святого Престола. Работал в дипломатических миссиях Ватикана в Руанде, Австрии, Чехословакии, Иерусалиме и Германии.

В 2004 году стал титулярным архиепископом Бомарцо и назначен апостольским нунцием в Тринидаде и Тобаго. Кроме этого островного государства в сферу его ответственности также входили Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Доминика, Ямайка, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам и Гайана. Прелат также получил титул апостольского делегата в Вест-Индии.

В 2011 году архиепископ Галликсон был переведен в Киев, где оставался до 2015 года, когда был назначен нунцием в Швейцарии.



Благовест-инфо / Kath.ch