Умер кардинал Карл-Йозеф Раубер, бывший нунций в Швейцарии, Венгрии и Бельгии

Кардинал Карл-Йозеф Раубер, ветеран ватиканской дипломатии, скончался 26 марта 2023 года в Роттенбурге, федеральная земля Баден-Вюртемберг. Передаёт «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath-Info (медиа-центр Конференции швейцарских епископов).

Оставаясь малоизвестным широкой публике, архиепископ Раубер был возведен в кардинальское достоинство Папой Франциском в ходе консистории 14 февраля 2015 года. Поскольку Рауберу в то время было уже 80 лет, он не получил право голоса на конклаве.

Карл-Йозеф Раубер родился 11 апреля 1934 года в Нюрнберге, 28 февраля 1959 года был рукоположен в священники Майнцской епархии. В 1962–1966 годах учился в Риме, став свидетелем II Ватиканского собора. Молодой немецкий священник окончил Папскую церковную академию (широко известную как «Школа нунциев»), а также получил степень доктора канонического права в Григорианском университете.

С 1966 по 1977 год о. Раубер работал в Госсекретариате – в частности, на посту секретаря заместителя главы этой ключевой дикастерии архиепископа (впоследствии кардинала) Джованни Беннелли. Он курировал вопросы, связанные с немецкоязычными территориями. Постсоборный период протекал особенно бурно в Швейцарии и Германии, где проводились национальные синоды, продвигавшие реформистскую повестку, противоречившую умеренной позиции Павла VI.

В дальнейшем Раубер служил советником нунциатур в Бельгии, Люксембурге и Греции, а в 1983 году был назначен апостольским пронунцием в Уганде и рукоположен во епископа Иоанном Павлом II. С 1990 по 1993 год он был президентом Папской церковной академии.

Впоследствии архиепископ Раубер служил нунцием в ряде европейских стран: с 1993 года – в Швейцарии и Лихтенштейне, с 1997-го – в Венгрии и Молдове, с 2003 по 2009 год – в Бельгии и Люксембурге. Этот пост он оставил в 2009-м после того, как вопреки его рекомендациям Папа Бенедикт И поскольку в это время ему уже исполнилось 75 лет, он ушел на покой.

После этого архиепископ Раубер жил в одном из приходов епархии Роттенбург-Штутгарт, участвуя в некоторых богослужениях, в частности в конфирмациях. Его здоровье ухудшилось в последние месяцы после того, как он перенес Covid-19.

Возведение Раубера в кардинальское достоинство в возрасте 80 лет в 2015 году стало неожиданностью. Состоявшееся через несколько месяцев после беатификации Павла VI, совершенной Папой Франциском в октябре 2014 года, оно было истолковано как своего рода реабилитация прогрессистского течения, одной из ключевых фигур которого являлся после II Ватиканского собора кардинал Беннелли, чьим секретарем, в свою очередь, был Раубер.

Архиепископ Флорентийский Джованни Беннелли, возведенный в кардинальское достоинство Павлом VI в 1977 году, считался «папабилем» на двух конклавах 1978 года. Он умер в 1982 году от сердечного приступа в возрасте 61 года. Впоследствии «либеральные» тенденции внутри Священной коллегии олицетворял его преемник на флорентийской кафедре кардинал Сильвано Пьованелли и архиепископ Миланский кардинал Карло Мария Мартини.

Со смертью кардинала Раубера в Священной коллегии остается 222 члена. 123 из них имеют право голоса на конклаве – 99 выборщиками не являются.