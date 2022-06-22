Умер испанский архитектор, руководивший строительством Саграда Фамилия

Испанский архитектор Жорди Бонет-и-Арменгол, руководивший строительными работами в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, умер в возрасте 97 лет. Как передает ТАСС, об этом сообщил во вторник в Twitter его сын Льуис Бонет.

«Умер в возрасте 97 лет отец», — говорится в публикации.

Бонет-и-Арменгол родился в Барселоне в 1925 году. С 1985 по 2012 год он руководил работами по строительству Саграда Фамилия, после чего стал почетным архитектором церкви.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей каталонской столицы. Резкий приток посетителей в собор начался после того, как в 2010 году его освятил Папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.

Ранее планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году — в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение храма. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования, однако работы были временно приостановлены из-за пандемии коронавируса. В результате в храме признали, что строительство не удастся завершить в 2026 году.