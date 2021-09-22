Ученики Йозефа Ратцингера обсудили его сотериологию

19 сентября Патристическом институте «Аугустинианум» состоялся третий симпозиум, объединивший два общества учеников Йозефа Ратцингера – Папы Бенедикта XVI. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ежегодно бывшие студенты Ратцингера и исследователи его теологии собираются для обсуждения вызовов современности, с которыми приходится сталкиваться Церкви, и поиска ответов на них в богословии этого видного теолога нашей эпохи. В этом году встреча была посвящена сотериологии, то есть вопросу искупления человека в свете веры во Христа. Выступая в начале симпозиума, кардинал Курт Кох, попечитель Нового кружка учеников Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI, подчеркнул, что центральной догмой христианской веры является воплощение Божественного Логоса. Теология Ратцингера – это прежде всего христоцентричная теология воплощения, «персонификации» Бога, в которой заключена вся тайна искупления. «Ядром сотериологической мысли Йозефа Ратцингера является то, что только Творец может быть нашим Искупителем», – отметил, в частности, Кох.

Личный секретарь Папы на покое архиепископ Георг Генсвайн также выступил на симпозиуме, посвятив свой доклад сотериологическим корням в жизни Йозефа Ратцингера, выделив два ключевых понятия его богословия: «благодарность» и «радость».