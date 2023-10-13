Участники Синода совершили паломничество в римские катакомбы

В четверг 12 октября 250 участников Синода – кардиналы, епископы, священники, монашествующие, миряне и некоторые журналисты посетили римские катакомбы св. Себастьяна, св. Каллиста и Домитиллы, сообщает русская служба Vatican News.

В 16 часов паломничество началось с молитвы в базилике Святого Себастьяна, где участников приветствовал монсеньор Паскуале Якобоне, председатель Папской комиссии по священной археологии, автор идеи паломничества делегатов Синода. Гости получили брошюры с отрывком из Евангелия от св. Марка, молитвами «Верую» и «Мы пред Тобою, Святой Дух» (Adsumus Sancte Spiritus), а также с полным текстом исторического Катакомбного пакта, подписанного за несколько дней до закрытия Второго Ватиканского собора.

В обращении к посетителям монсеньор Якобоне отметил, что «на синодальном пути очень важно показать эти значимые места, связанные с образом Церкви». В этих римских катакомбах, имеющих историческое и духовное значение, встречались апостолы Петр и Павел; здесь они испытали апостольское единодушие через братское объятие и осознание единства Церкви. Это послание для всех христиан и современного мира, чтобы «примирить различия», подчеркнул прелат.

В базилике Святого Себастьяна к паломникам обратился люксембургский кардинал Жан-Клод Холлерих, напомнив о первых римских христианах и героическом опыте первых мучеников, погребённых в этих катакомбах. «Это паломничество из собора Святого Петра является паломничеством в наши реалии, в реалии наших Церквей», – указал прелат, приглашая участников «искать смысл пути Бога в нашей действительности», где всякий раз отображается крест. «Мы, епископы должны смотреть на собственный крест и повторять: ‘Я люблю Тебя, Господи, я возьму свой крест и последую за Тобой’».

Китайский епископ Джозеф Ян Юнцян, впервые посетивший римские катакомбы, был взволнован и поделился с журналистами своими эмоциями: «Я здесь впервые, и это глубокий опыт – прикоснуться к тому месту, где создалась Церковь, где зародилась моя вера».