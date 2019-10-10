Участники Синода епископов по Амазонии приступили к дискуссиям в рабочих группах

Участники Синода епископов по Амазонии приступили к работе в рабочих группах. Об этом было сообщено на брифинге, прошедшем днём 10 октября в Зале печати Святого Престола. Председатель информационной комиссии Синода и префект Департамента по коммуникации Паоло Руффини сообщил, что в заключение первого этапа Специальной Ассамблеи, в рамках которого участники выступали с краткими докладами, слово взял Святейший Отец. Папа Франциск поделился тем, что его больше всего тронуло и обрадовало в речах выступающих.

В течение ближайших двух дней – 10 и 11 октября – на Синоде епископов будут происходить дискуссии в группах, образованных по языковому принципу: пять испаноязычных, четыре португалоязычные, две итальяноязычные, одна англоязычная и одна франкоязычная. Работа в рамках Генеральных конгрегаций возобновится 12 октября и будет продолжаться до 15 октября. Следующие два дня снова будут отданы дискуссиям. Отчеты о работе в группах будут представлены в Синодальном зале вечером 17 октября, после чего их тексты опубликуют в неофициальном органе Ватикана L’Osservatore Romano.

Последняя неделя Синода будет посвящена разработке Итогового документа. Голосование относительно его окончательного текста состоится 26 октября, после чего он будет передан на утверждение Понтифику. Форум завершится торжественной Мессой, которую Папа Франциск возглавит в воскресенье 27 октября на площади Святого Петра.

По материалам Vatican News