У Папской Швейцарской гвардии новый капеллан

Папа Римский Франциск назначил 50-летнего бенедиктинца о. Колумба Райхлина новым капелланом Папской Швейцарской гвардии. Об этом 1 сентября объявили Епископская конференция Швейцарии и Зал печати Св. Престола.

Священник Колумб Райхлин начнет свое служение 1 октября. Он заменит 36-летнего священника Томаса Видмера, который вернется в Швейцарию в качестве администратора прихода Сердца Иисуса в Цюрихе-Эрликон, передает Седмица.

Новый «духовный страж» Папской гвардии приехал в бенедиктинский монастырь в Айнзидельне в 1991 году. Он изучал богословие в Швейцарии и США. В 1997 году был рукоположен в сан священника. Затем он изучал литургику в Берне, Фрибурге и Риме. Вернувшись на родину, он принял участие в работе церковных учреждений, занимающихся литургической деятельностью. В 2009 — 2020 гг. Райхлин был пропстом прихода св. Герольда в Форарльберге, Австрия.

Швейцарская гвардия служит Папе Римскому с 1506 года. Она отвечает за личную защиту понтифика и контролирует входы в Ватикан. Швейцарские католики в возрасте от 19 до 30 лет имеют право присоединиться к гвардии.