У католиков византийского обряда и православных христиан наступило Прощеное воскресенье

Последний день масленичной недели в Восточной церковной традиции называется Прощеным воскресеньем, потому что в этот день на вечернем богослужении в храмах византийского обряда совершается особый чин — чин прощения.

По заповеди, данной Иисусом Христом в молитве Господней, — «…и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» — верующие (прихожане, духовенство и иерархи) просят друг у друга прощения в преддверии Великого поста.

Прощеное воскресенье является четвертым и последним воскресеньем из подготовительного цикла перед началом Великого поста. В богослужебной традиции оно носит название «Неделя сыропустная», или «Неделя Адамова изгнания». Первое название связано с тем, что в это воскресенье верующие в последний раз могут на трапезе есть молочную пищу, а затем оставляют, или «отпускают» сыр и прочие продукты, которые были позволены церковным уставом в последнюю неделю (Сырную седмицу) перед началом поста.

Второе происходит от содержания богослужебных текстов, которые напоминают верующим о первородном грехе прародителей и его последствиях: изгнании Адама и Евы из рая и отпадении от живого богообщения.

На литургии в Прощеное воскресенье в храмах читается 6-я глава Евангелия от Матфея, в которой Христос рассказывает Своим ученикам о смысле христианского подвига, о прощении, посте и выборе цели в жизни:

«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».



Чин прощения

На повечерии в Прощеное воскресенье совершается чин прощения, который, по преданию, вошел в церковный обиход благодаря традиции, распространившейся в древних египетских монастырях.

Ради полного уединения, безмолвия и сосредоточения на внутренней жизни египетские монахи на все 40 дней Великого поста удалялись из своих обителей в пустыню. Как правило, никаких запасов продуктов или воды подвижники с собой не брали. Пребывание в безлюдных местах, среди дикой природы, было связано с риском для жизни, поэтому перед уходом из монастыря его насельники прощались друг с другом как перед смертью, памятуя о евангельской заповеди Христа Спасителя.

В конце богослужения настоятель храма — священник или архиерей — выходят на амвон и просят прощения у причта и паствы: «Благословите, отцы святии и братия, и простите мне, грешному, елика согреших в сей день и во вся дни живота моего: словом, делом, помышлением и всеми моими чувствы». После этого он совершает земной поклон. Все отвечают ему земным поклоном и говорят: «Бог простит ти, отче (или «владыко» — если службу возглавляет епископ) святый. Прости и нас, грешных, и благослови».

Затем настоятель берет напрестольный Крест. Все священнослужители в порядке старшинства прикладываются к иконам на аналое, целуют честный Крест и лобызаются с настоятелем. После них подходят миряне, прикладываются ко Кресту и испрашивают прощения у причта и друг у друга.

Во время чина прощения принято петь «Покаяния отверзи ми двери», «На реках вавилонских» и стихиры Пасхи «Да воскреснет Бог», заканчивая стихиру «Воскресения день» словами «Простим вся воскресением» («Христос воскресе» не поется). Пение стихир Пасхи служит как бы напоминанием о том, что подвигом поста верующие должны приуготовить себя к достойной встрече Воскресения Христова.