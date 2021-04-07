Церкви Св. Земли: воскресший Христос с нами во время пандемии

По случаю Светлой Пасхи Господней Патриархи и главы Церквей в Иерусалиме обратились к верующим с праздничным посланием надежды и мира, принесённого воскресшим Христом.

«Минувший год, – отмечается в документе, – был временем великой скорби для всего мира. Из-за пандемии COVID-19 миллионы людей тяжело пострадали и многие потеряли жизни, миллионам других пришлось столкнуться с большими экономическими трудностями, изоляцией, одиночеством и отчаянием».

«Во всех этих страданиях, – пишут христианские лидеры Святой Земли, – наш Господь был с нами. Он пребывает с нами. В пасхальное утро Христос приходит вновь и открывает наши глаза, чтобы явить Свой лик на лицах нуждающихся братьев и сестёр; Он просит нас протянуть им руку сострадания, принося им Своё исцеление, утешение и прощение. Именно в этом заключена та самая ‘горняя и небесная’ цель, к которой Он призывает учеников. С нашими молитвами и добрыми делами, в силе Святого Духа мы воскресли вместе с Христом благодаря Его делу искупления, которое примиряет мир с Богом и нас – друг с другом».

Прежде чем восстать победителем из гроба, Иисус «тяжело страдал за нас, покорно принял стоящую перед Ним чашу скорби; был предан, арестован и уведён в цепях, подвергся ложному обвинению и осуждению, был избит и несправедливо приведён к ужасной смерти на Кресте». «Парадоксально, но вскоре этому орудию боли и смерти было уготовано стать престолом славы, – говорится в послании Церквей Святой Земли. – Именно так Христос присоединился к нам в наших горестях, победив силы зла Своим преисполненным любви послушанием воле Отца».

В конце пасхального послания предстоятели Церквей Иерусалима возносят молитву, дабы воскресший Господь сподобил нас в этот кризисный период «придать новое содержание древнему радостному возгласу», которым христиане обмениваются в день Пасхи: «Аллилуйя. Христос воскрес! Воистину воскрес!».



Источник: Vatican News