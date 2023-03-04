Церкви Иерусалима обеспокоены ростом насилия на Святой Земле

Патриархи и главы Церквей Иерусалима выразили озабоченность недавней волной насилия на Святой Земле. Передает русская служба Vatican News.

В специальном заявлении, опубликованном на сайте латинского Патриархата Иерусалима, иерархи сообщают:

«В ночь на воскресенье 26 февраля десятки израильских поселенцев устроили беспорядки в палестинском городе Хувара, недалеко от Наблуса, убив одного человека, ранив десятки людей металлическими прутьями и слезоточивым газом, а также подожгли десятки зданий и автомобилей. Это произошло в отместку за убийство в том же городе двух израильских поселенцев вооружённым палестинцем, который таким образом отомстил за убийство одиннадцати палестинцев в Наблусе на предыдущей неделе».

Нынешняя эскалация насилия, отмечается в заявлении, произошла во время и после завершения «редкой встречи» израильских и палестинских лидеров в Акабе, в Иордании, на которой Израиль пообещал остановить расширение поселений на палестинских территориях и прекратить эскалацию бессмысленного насилия в отношениях с палестинцами.

«Эти болезненные события, – подчёркивают иерархи, – делают всё более необходимым не только незамедлительную деэскалацию напряжённости на словах и на деле, но и поиск более прочного решения израильско-палестинского конфликта в соответствии с международным правом и резолюциями».

В конце заявления патриархи и главы Церквей Иерусалима призывают христиан и всех людей доброй воли «молиться Господу о мире и справедливости на возлюбленной Святой Земле, где все её жители до сих пор страдают от болезненного и затяжного конфликта».