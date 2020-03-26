Церковная статистика: католиков в мире стало больше, а священников, семинаристов и монашествующих меньше

25 марта с.г. в Ватикане были презентованы два статистических справочника Католической Церкви: «Annuario Pontificio» за 2020 г. и «Annuarium Statisticum Ecclesiae», в котором приведены данные за 2018 г.

Из первого следует, что с начала 2019 г. в Католической Церкви были учреждены пять новых епископских кафедр, две территориальные прелатуры и один Апостольский экзархат. До ранга митрополии были возвышены одна архиепархия и четыре епархии; до ранга епархии – одна территориальная прелатура и три Апостольских викариата.

Данные, помещенные в «Annuarium Statisticum», свидетельствуют: за первые пять лет понтификата Папы Франциска, с 2013 по 2018 гг., количество крещеных католиков в мире увеличилось на 6% или на 75 млн человек – с 1 254 млрд до 1 329 млрд. Католики составляют чуть менее 18% жителей планеты. Относительно общей численности населения их больше всего в Южной и Северной Америке – в общей сложности 63,7%. В Европе – 39,7%, в Океании (вместе с Австралией) – 26,3%, в Африке – 19,4%, в Азии – 3,3%.

Число епископов за первые пять лет понтификата Папы Франциска увеличилось на 3,9% – с 5 173 до 5 337. В процентном отношении рост больше всего в Океании (+4,6%), за которой следуют Америка и Азия (по +4,5%), Европа (+4,1%) и Азия (+1,4%).

Священников в мире стало меньше на 0,3%. В период с 2013 по 2014 гг. количество пресвитеров на планете увеличилось на 1 400 человек, но в период с 2016 по 2018 гг., наоборот, снизилось. Рост наблюдается только в Африке и Азии, соответственно на 14,4% и 11%. В Америке количество священников остается стабильным и составляет около 123 тыс. человек, в Европе и Океании их стало меньше, соответственно на 7% и 1%.

На протяжении последних лет наблюдается стабильный рост числа постоянных диаконов. С 2013 по 2018 г. их стало больше на 10%: было 43 195, а стало 47 504 человека.

Продолжает снижаться количество монахов, не имеющих священного сана: с 55 тыс. до 51 тыс. (– 8%) человек за последнюю пятилетку. Эта тенденция касается всех континентов за исключением Африки и Азии, где наблюдается прирост, соответственно на 6,8% и на 3,6%.

Отрицательная динамика имеет место и по количеству монахинь. С 2013 по 2018 гг. их стало меньше на 7,5% – с 649 тыс. до 642 тыс. В Европе сестер-монахинь стало меньше на 15%, в Океании – на 14,8%, в Америке – на 12%. В Африке и Азии их количество, напротив, увеличилось, соответственно на 9% и на 2,6%.

Семинаристов в мире за первую пятилетку понтификата Папы Франциска стало меньше на 2%. В 2013 г. их насчитывалось 118 251, а в 2018 г. – 115 880 человек. Значительное снижение числа воспитанников духовных семинарий отмечается в Европе и Америке: соответственно на 15,6% и 9,4%. В Африке, однако, кандидатов в священники стало больше на 15,6%.

По материалам Vatican News