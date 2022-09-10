Церковь в Казахстане: Папа поможет нам быть открытыми для всех

Накануне 38-й апостольской поездки Папы Франциска в столицу Казахстана Нур-Султан епископ Караганды монсеньор Аделио дель’Оро рассказал о надеждах, которые поместная Церковь возлагает на этот визит в свете предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Караганды отметил, что католики в Казахстане ожидают с большим нетерпением визита Папы Франциска:

«Мы ждём, чтобы он побудил нас быть настоящими свидетелями присутствия Иисуса на этой земле, где очень много людей пострадали из-за репрессий и гонений, чтобы он помог нам теперь – особенно в нашей изменённой жизни – быть открытыми и встречать всех людей, независимо от их национальности и религиозных убеждений. Чтобы особенно через радость, которую наполняет наши сердца встреча с Иисусом, мы могли быть открытыми ко всем. Поскольку это касается VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, мы ожидаем, что присутствие Папы Франциска вместе с представителями всех других мировых религий станет поводом принести определённую помощь для мира — прийти к миру для всех», – сказал католический прелат.