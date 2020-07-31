Церковь в Германии: размер помощи другим странам составил более полумиллиарда евро

Церковь в Германии профинансировала многочисленные проекты в Восточной Европе, Азии, Африке, и Латинской Америке, передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

За последний год Католическая Церковь в Германии оказала финансовую помощь другим странам в размере более 591,6 миллиона евро: эти цифры относятся только к помощи со стороны епископской конференции, немецких епархий, монашеских институтов и гуманитарных организаций Церкви и не включают пожертвования от приходов, католических школ и частных католических фондов. Достигнутая сумма не является рекордной: в прошлом году немецкие католики оказали еще более масштабную помощь во всем мире.

Церковь в Германии профинансировала многочисленные проекты в Азии, Африке, Латинской Америке и в Восточной Европе. В первую очередь немецкие католики помогли странам, страдающим от войн и насилия. Подводя итоги благотворительной деятельности Церкви, немецкий епископат подчеркнул, что, с одной стороны, религия играет миротворческую роль, с другой – религиозные лидеры нередко становятся жертвой политических манипуляций, заложниками гражданских и международных войн. Поэтому, отмечают в своем отчете иерархи, Католическая Церковь в Германии уделяет особое внимание поддержке проектов, вовлекающих другие вероисповедания.

Представляя отчет о проделанной работе, президент Комиссии по связям с Вселенской Церковью архиепископ Бамберга Людвиг Шик отметил, что немецкие верующие «не смиряются с бедностью и нуждой во всем мире», и «ориентированность на бедных – это один из их принципов».

(На фото — Логотип кампании Renovabis по оказанию помощи Украине)