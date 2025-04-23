Церковь прощается со своим пастырем. Гроб с телом Папы Римского Франциска внесли в собор Св. Петра (+ ФОТО)

В среду утром 23 апреля в Ватикане состоялся торжественный обряд перенесения бренных останков новопреставленного Папы Франциска из часовни Дома Святой Марфы в базилику Святого Петра.

В 9 часов кардинал-камерленго Кевин Фаррелл возглавил краткую молитву у гроба в часовне ватиканского дома.

Затем началось траурное шествие: процессия прошла по площади Святой Марфы и Римских первомучеников, миновала арку у колокольни и вышла на площадь Святого Петра. Здесь двадцать тысяч паломников встретили прощальными аплодисментами гроб Святейшего Отца.

Через центральный вход траурная процессия вошла в собор; в ней приняли участие кардиналы и Патриархи, пенитенциарии Ватиканской базилики, церемониймейстер Папских богослужений и швейцарские гвардейцы.

Тело усопшего Папы Римского было выставлено в открытом гробе на полу перед главным престолом, а затем кардинал-камерленго возглавил Литургию Слова.

После богослужения собор до полуночи останется открытым для всех, кто пожелает проститься с новопреставленным Вселенским архиереем.

Завтра открытие базилики запланировано на 7 часов утра, а закрытие – в полночь.

В пятницу, за день до похорон, собор будет открыт с 7 часов утра до 7 часов вечера.



Источник: русская служба Vatican News