Церковь молится о жертвах терактов в Шри-Ланке

В самый день Пасхи, 21 апреля с.г., в островном государстве Шри-Ланка произошла серия масштабных терактов в различных городах страны (восемь взрывов: три в католических церквях, три в пятизвездочных отелях, и по одному близ столичного зоопарка и в жилом микрорайоне), унесший жизни по меньшей мере 290 человек, включая иностранных граждан, в то время как свыше 500 человек получили ранения.

Архиепископ столицы страны Коломбо кардинал Малкольм Ранжит выразил глубокую скорбь о погибших и призвал возносить молитвы за страну. Остров оплакивает погибших христиан. На пресс-конференции перед журналистами кардинал Ранжит призвал граждан сдавать кровь и обратился с просьбой к врачам выйти на работу в этот праздничный и выходной день, чтобы «спасти хотя бы одну жизнь». Иерарх обратился со словами утешения к христианской общине острова, призвав население сохранять спокойствие. В аэропорту Коломбо и в самом городе усилены меры безопасности. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Папа Франциск после традиционного пасхального обращения Urbi et Orbi начал свое приветственное слово к верующим с упоминания о чудовищных терактах в Шри-Ланке, омрачивших пасхальную радость. Он, в частности, сказал: «Я с болью узнал о жестоких терактах, которые именно в этот день, день Пасхи, принесли траур и скорбь в несколько церквей и других людных мест на Шри-Ланке. Хочу выразить сердечную близость христианской общине, которой был нанесен удар как раз во время молитвы, и всем жертвам столь жестокого насилия. Вверяю Господу трагически погибших, молюсь о раненых и о тех, кто страдает по причине этой трагедии».

По материалам Vatican News