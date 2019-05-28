Три Церкви объявили о начале ремонта фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме

Представители трех Церквей, Армянской, Католической и Православной, достигли соглашения о проведении ремонта и реставрации иерусалимского Храма Гроба Господня (известного также как Храм Воскресения Христова), в ходе которого будет приведен в порядок фундамент церкви, построенной, по преданию, на месте распятия, погребения и Воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse, которое приводит совместное заявление трех Церквей.

«Мы, лидеры христианских общин, ответственных за статус-кво в храме Гроба Господня, объявляем с великой радостью о начале проекта реставрации и восстановления фундамента святой гробницы и грунта под Храмом Гроба Господня», — цитирует агентство заявление представителей Церквей. Реставрационные работы будут направлены на устранение сырости в фундаменте церкви, также будет проведено обновление покрытия пола в храме, сообщил Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III на пресс-конференции.

Ремонтно-реставрационные работы будут проводиться в два этапа. Первый из них начнется в сентябре, в ходе него будет проводиться обследование фундамента храма. После завершения обследования начнется второй этап, в ходе которого будут проводиться ремонтно-восстановительные работы. Проектом будут руководить итальянские эксперты под надзором комитета, состоящего из представителей Церквей, являющихся хранительницами святыни. В ходе обследования, ремонта и реставрации храм будет оставаться открытым для паломников, передает AFP со ссылкой на представителей Церквей.

В марте 2017 года греческие специалисты завершили первую за 200 лет реставрацию часовни (Кувуклии) храма Гроба Господня, под которой, согласно преданию, расположена гробница Иисуса Христа. В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. Сняв мраморные плиты, закрывавшие сверху погребальное ложе Иисуса Христа, ученые удостоверились в том, что под ними находится подлинное погребальное ложе, высеченное внутри скальной погребальной пещеры в начале первого века, и представляющее собой одно целое со скалой.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было обнаружено посланцами римского императора Константина спустя три века после Распятия.