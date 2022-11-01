Торжество Всех Святых отпраздновали в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Во вторник 1 ноября в Кафедральном соборе Преображения Господня собрались верующие католики, чтобы принять участие в Божественной Литургии по случаю Торжества Всех Святых. В этот день Вселенская Церковь призывает нас вспомнить о великом множестве мужчин и женщин, когда-то последовавших за Христом на земле, а ныне блаженствующих на небе. И мы также просим их о заступничестве.

Праздничную Мессу возглавил Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске Епископ Иосиф Верт. Преосвященному Владыке сослужили эконом епархии отец Александр Деппершмидт, настоятель кафедрального собора отец Григорий Федосеев и окормляющий местную неокатехуменальную общину пастырь-миссионер отец Давид Трухильо Регаладо.

В самом начале Торжественного богослужения Предстоятель обратился ко всем верным с такими словами: «Семьсот лет назад была написана знаменитая «Божественная комедия» Данте. Это величайшее литературное творение, которое состоит из трех частей: Ад, Чистилище и Рай. Христианские литературные критики говорят, что самым слабым местом оказалась последняя часть – «Рай». Наверное, ещё как-то можно описать Ад с его муками, или Чистилище — с сильнейшим желанием томящихся там душ покинуть его поскорее. Но вот описание Рая – эта задача оказалась самой сложной. Да и возможно ли описать Рай? Как написано в Священном Писании: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Познать Рай хотя бы немножко, прикровенно, можно лишь через благодать Божию. И вот сегодня, первого ноября, в Торжество Всех Святых, Церковь как бы приоткрывает ту завесу, которая отделяет нас от Небесного Царства. И мы с помощью благодати Божией надеемся взглянуть на это вожделенное Небо, увидеть жителей Неба, поскольку это наша небесная Отчизна, куда мы все стремимся…».

Подробнее Владыка Иосиф размышлял о происхождении сегодняшнего праздника и его главной идее, а также о цели, которую мы достигаем в Общении Святых, в своей проповеди, прочитанной после отрывка из Евангелия от Матфея (Мф 5, 1-12a).

«Есть много важных оснований для того, чтобы отмечать такой праздник, — заметил Архипастырь. — Без сомнений, число святых, царствующих со Христом на небесах, очень велико. Апостол Иоанн пишет в книге Откровения: “Взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть” (Откр. 7,9). Лишь в первые века христианства число мучеников, отдавших свою жизнь за Христа, достигало, по свидетельству известных историков, нескольких миллионов. А XX век, не дал ли он более мучеников, чем любое иное время? А кто может счесть остальных святых, верно служивших Господу и умерших в Его благодати?».

Другим основанием для празднования Торжества Всех Святых, по мысли проповедника, является молитва: «Часто еще при жизни святых людей, Бог чудесным образом даровал свою помощь и благодать по их молитве многим людям. Тем более теперь, когда они царствуют со Христом, Бог услышит их молитвы за нас; и мы можем с упованием призывать их на помощь. Святой Бернард говорит, что Церковь, представляя нам так много святых, живших в разных сословиях и призваниях, хочет нас призвать также ревностно подражать им в их добродетелях, как мы усердно их и почитаем; а также, как мы их называем блаженными, чтобы и сами мы изо всех сил стремились к тому блаженству, которого они уже достигли. Поэтому в сегодняшней Мессе было прочитано Евангелие о восьми блаженствах, в которых указывается и объясняется путь, по которому шли святые, и по которому и мы должны идти здесь на земле, если хотим быть с ними на небесах».

Завершая свою проповедь, Владыка призвал также научиться почитать святых Божиих и призывать их заступничество перед Богом, как того желает Церковь: «Они – это те верные слуги Божии и Его друзья. Господь Бог Сам их прославляет. Но, прежде всего, постараемся следовать святым в их добродетелях. Это и будет лучший способ их почитания. Каждый святой как бы призывает нас с небес, как апостол Павел в послании к Коринфянам: “Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу!” (1Кор. 4,16). К этому призывают особенно небесные покровители каждого из нас, к этому особенно призывают нас святые, мощи которых покоятся в алтаре нашего Кафедрального собора, святые, чьи образа мы видим в нашем соборе, многие неизвестные святые мученики Сибири XX века».



(Читать полностью Проповедь Владыки Иосифа Верта)

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Торжество Всех Святых – это вместе с тем ещё и первый день Октавы молитв об усопших, когда мы с особым вниманием обращаемся к памяти дорогих нам почивших родственников и друзей. Её кульминацией станет молебен 2 ноября, в День Поминовения всех усопших верных. Заупокойные богослужения пройдут в этот день как в храмах, так и на католическом кладбище города Новосибирска.



С некоторыми подробностями о состоявшемся сегодня богослужении можно также познакомится в фоторепортаже Студии «Кана»: