Торжество Святейшего Тела и Крови Христа в Томске

В минувшее воскресенье Католическая Церковь в России широко отмечала торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых. Небольшое тёплое сообщение о том, как это литургическое событие отпраздновала община томских католиков, нашей редакции передала София Дорошенко:

22 июня 2025 года в нашем приходе с особой торжественностью отметили праздник Святейшего Тела и Крови Христа. Этот день, напоминающий нам о величайшей жертве Иисуса и Его неизмеримой любви, стал для всех нас временем глубокой молитвы и духовного единения.

Особенностью этого года стало место проведения Евхаристической Процессии. Вместо привычного маршрута вокруг храма мы совершили шествие на Воскресенскую гору – место, с которого началась история нашего любимого города Томска. Это решение придало торжеству особую символичность и значимость.

Пусть этот праздник укрепит нашу веру, наполнит наши сердца любовью и милосердием, и вдохновит нас на добрые дела во славу Господа!