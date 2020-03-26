Торжество Благовещения в карантине и начало пути Духовного Усыновления

День 25 марта – торжество Благовещения Господня – в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был отмечен непривычной тишиной. Богослужение, по окончании которого планировалось совершить чин Духовного Усыновления Нерожденных Детей, ввиду пандемии коронавируса проходило без участия верных с трансляцией он-лайн, а обряд принятия на себя обязательств по Духовному Усыновлению был совершен приватно. Всё это по-своему отражало как суть самого литургического торжества, так и суть духовного усыновления. Ведь, согласно евангельскому повествованию, Ангел явился юной Марии в уединенной тиши, без громогласной аудитории, которая могла бы бурно поприветствовать Небесного Посланника и восхититься Назаретской Девой, произнесшей свое знаменитое: «Се, Раба Господня, да будет Мне по слову Твоему».



Подобная «тишина смирения» вполне естественно призвана сопровождать и тех верных, кто принимает на себя обязательство молиться за нерожденных детей, чья жизнь, едва успев начаться, рискует тут же закончиться. К молитве за детей, над которыми нависает угроза аборта, и за их матерей, неоднократно призывал святой Папа Иоанн Павел II, требовавший защищать человеческую жизнь с момента ее зачатия. В ответ на этот призыв в Церкви возникла благочестивая практика прохождения 9-месячного молитвенного пути Духовного Усыновления зачатого ребенка, ни имени, ни пола которого молящийся никогда не узнает, так же как и мать, и сам ребенок никогда не узнают (в этой жизни) о том, кто за них молился.



В нашем Кафедральном соборе на Малой Грузинской инициативу Духовного Усыновления взяла на себя Вероника Сахновская, юная девушка, которая однажды задалась вопросом: «Куда попадают души нерожденных детей?». Этот вопрос она поставила перед священником, трудящемся в оратории, а также перед монахинями из Конгрегации Сестер Матери Терезы. Они-то и предложили ей поближе познакомиться с Движением Духовного Усыновления. Проникшись как следует духом данного Движения, Вероника приложила все усилия, чтобы донести его до других наших прихожан.



И вот, в торжество Благовещения несколько верных взяли на себя обязательство ежедневной молитвы за нерожденных детей. Теперь каждый из них будет на протяжении девяти месяцев ежедневно возносить молитвы за дитя, которого он никогда в жизни не видел, но которое за это время станет ему почти родным. Ревностная молитва непременно принесет свой плод как для ребенка во чреве матери, который тем самым получит свой шанс на рождение, так и для самого молящегося. Мы не сомневаемся и в том, что молитвенный подвиг наших сестер по вере благотворно скажется на жизни всего нашего прихода в целом.

Ольга Дубягина,

прихожанка московского Кафедрального собора

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