Томская католическая община отпраздновала свой престольный праздник (+ФОТО)

5-6 октября 2019 года томский католический приход Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария (это один из самых крупных приходов Преображенской епархии) отметил свой престольный праздник. Подготовка к нему затрагивала не только материальный, но и духовный аспект, что выразилось в проведении под руководством недавно прибывшего на служение в нашу епархию отца-редемпториста Артура Вильчека реколлекций для членов общины. В этом году престольному для томских католиков празднику Пресвятой Девы Марии Розария сопутствовало другое яркое событие: освящение прошедшего капитальную реконструкцию здания, в котором теперь расположится приходской дом.

Здание, в котором ныне, после капитального ремонта, расположился приходской дом, было построено в XIX веке на средства верующих католиков. В годы советской власти оно было конфисковано вместе с другой церковной недвижимостью, тогда в нем работало профтехучилище, затем – детский клуб. В конце XX века в возвращенном в собственность прихода деревянном здании монахини из Конгрегации Сестер Матери Терезы устроили приют для бездомных. Однако к 2017 году это здание пришло в аварийное состояние, так что со всей остротой встал вопрос о его капитальном ремонте, реконструкции и утеплении. Для сестер-монахинь всё это представляло непосильную задачу, поэтому Приходской совет принял решение взять все труды на себя.

В субботу 5 октября был устроен званный обед для прихожан и гостей прихода, среди которых были представители различных религиозных конфессий города Томска. В начале торжества настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария отец Войтек Зиолек, SJ, поблагодарил гостей за их присутствие и напомнил о том, что наш новый приходской дом открыт не только для членов общины, но и для всех без исключения томичей. После обеда отец Войтек провел для гостей короткую экскурсию по дому, фандрайзер Алина Багинская показала презентацию, иллюстрирующую основные вехи его истории, а прихожане Екатерина Филиппова и Кирилл Рыбацкий совместно с Надеждой Куфенко выступили с яркими номерами.

Главные же торжества пришлись на воскресенье 6 октября: была отслужена Святая Месса, на которой вместе с отцами-иезуитами, окормляющими Томский приход, предстояли генеральный викарий Преображенской епархии отец Андрей Ферко и провинциальный настоятель Российского региона Общества Иисуса отец Богуслав Стечек. По окончании богослужения была вновь показана презентация, посвященная истории здания приходского дома и ходу работ по его реконструкции, после чего состоялась процессия вокруг храма со Святыми Дарами и, наконец, церемония освящения прошедшего через капитальный ремонт и коренную реконструкцию здания со всеми сопутствующими строениями и помещениями – зданием начальной школы и новыми помещениями для детского клуба.

Завершился праздник концертной программой, подготовленной силами Приходского семейного центра под руководством Юлии Ждановой, и вкуснейшим обедом, приготовленным бригадой поваров-волонтеров под присмотром Марии Березовской, кульминацией которого стал поданный на стол 15-килограмовый торт с декором в виде Розария.

По информации Алины Багинской

Фоторепортаж, иллюстрирующий основные перипетии праздника – Владислава Михальчука и Алины Багинской:

