Теракты на Шри-Ланке: заявления властей и послание кардинала Бо

Трагедия настигла жителей Шри-Ланки как раз в тот день, когда христиане празднуют победу жизни над смертью, добра над злом. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310, число раненых – 500 человек. Правительство приписывает ответственность за взрывы исламской террористической группировке «Национальное монотеистическое объединение» (Ntj). По словам главы правоохранительных органов, десять дней назад служба безопасности предупреждала о возможных нападениях на значимые церкви страны. Кроме того, одна из иностранных разведслужб ранее сообщала, что «Национальное монотеистическое объединение» планирует ряд взрывов со стороны добровольцев-смертников. Премьер-министр Шри-Ланки также признал наличие информации о возможных терактах и пообещал провести расследование и выявить причину, по которой не были предприняты необходимые меры.

Отвечая на призыв Папы Франциска осудить эти чудовищные террористические акты, которые не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах, члены Совета безопасности ООН назвали теракты «жестокими и подлыми». В специальном заявлении Совета безопасности утверждается, что «терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз миру и международной безопасности», и подчеркивается, что виновники терактов, организаторы и спонсоры должны предстать перед судом. ООН призывает все государства выполнить обязательства, предусмотренные международным правом в области активного сотрудничества в борьбе против терроризма.

Со своей стороны президент Федерации епископских конференций Азии кардинал Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона (Мьянма), направил послание солидарности и соболезнований архиепископу Коломбо кардиналу Малкольму Ранжиту. Кардинал Бо пишет: «Позвольте мне выразить искреннюю скорбь в связи с этой трагедией, которая подвергла тяжкому испытанию миллионы невинных человеческих жизней как раз в тот день, когда мы празднуем победу жизни и добра над смертью и злом». Кардинал Бо заверяет шриланкийский народ в братской поддержке и в молитвах за благотворителей, волонтеров и спасателей. «Мы призваны, — пишет иерарх, — горячо молиться Господу воскресшему и милосердному, Князю надежды и мира, дабы поддержать всех людей доброй воли, которые помогут смягчить атмосферу страха и подозрительности, установившуюся после взрывов».

На Шри-Ланке религией большинства является буддизм школы Тхеравада: по данным последней переписи, его исповедует более 70 процентов населения. Индуисты и мусульмане составляют соответственно 12,6 и 9,7 процента. В стране около полутора миллионов христиан, преимущественно католиков латинского обряда. Христианское меньшинство неоднократно становилось жертвой насилия, но теракты подобных масштабов обрушились на христианскую общину впервые. Насилие на национальной и религиозной почве, терзавшее страну в течение 37 лет, в последние годы возобновилось в столкновениях буддийского большинства с мусульманами. После гражданской войны были случаи нападений буддистов на мечети, что в 2018 году привело к введению чрезвычайного положения. Однако до этой Пасхи христианская община жила в относительном спокойствии.