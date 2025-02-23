Текст проповеди Папы Франциска, прочитанный на Св. Мессе Юбилея диаконов. 23 февраля 2025 г., Ватикан, базилика Святого Петра (+ ФОТО)

23 февраля в Ватиканской базилике состоялась торжественная Святая Месса Юбилея диаконов, во время которой были рукоположены 23 новых священнослужителя. В связи с госпитализацией Папы Франциска литургию возглавил архиепископ Рино Физикелла, пропрефект Департамента евангелизации, который также зачитал проповедь, подготовленную Святейшим Отцом. Передает русская служба Vatican News.

В центре Папских наставлений был «важнейший элемент церковного служения и христианской жизни» – безвозмездность, которая раскрывается в трёх ключевых аспектах: прощении, бескорыстном служении и единстве.

Размышляя о прощении как о неотъемлемом элементе церковного пути и человеческой жизни, Папа приводит слова Христа: «Любите врагов ваших» (Лк 6,27). Мир, построенный на ненависти к противникам, лишён будущего и надежды, он обречён на раздирание бесконечными войнами, расколами и местью.

«К сожалению, мы видим это и сегодня, на многих уровнях и в разных частях света. Однако прощение означает подготовку гостеприимного, безопасного дома для будущего – в нас самих и в наших общинах».

Диаконы, отмечает Святейший Отец, призваны видеть в каждом человеке – даже в том, кто причиняет боль, – брата или сестру, нуждающегося в помощи и примирении. Образцами такого открытого сердца являются библейские персонажи: Давид, щадящий жизнь своего преследователя – царя Саула, и первомученик Стефан, прощающий своих гонителей. Наивысшим примером остаётся Сам Христос, Который молится за Своих палачей и открывает райские врата благоразумному разбойнику.

Второй аспект миссии диакона – бескорыстное служение, которое реализует слова Иисуса: «Благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк 6,35). Диаконы призваны быть живым образом безусловной любви Бога, ибо своим служением они являют людям милосердный лик Небесного Отца. Папа Франциск подчёркивает, что диаконы призваны быть «мостом» между алтарём и улицей, соединяя Евхаристию с повседневной жизнью. Их служение должно быть исполнено радости и братской поддержки, создавая в Церкви пространство, где каждый дар служения драгоценен и необходим.

Третий аспект – безвозмездность как источник единства. Когда человек отдаёт, не ожидая ничего взамен, создаются подлинные связи братства. Единство строится поступками – личными и общинными: дела милосердия диаконов уже являются прекрасной «литургией». Многие диаконы – супруги, отцы, деды – призваны расширять границы своей семьи, делая её открытой для нуждающихся. Такое служение делает Церковь по-настоящему «исходящей» и синодальной. Обращаясь к новым диаконам, Папа подчёркивает, что их служение – это не путь наверх, а путь вниз: стезя смирения, уничижения и самоотдачи.

В конце проповеди Епископ Рима вверяет диаконов материнской опеке Пречистой Девы и св. Лаврентия, призывая их оставаться апостолами прощения, бескорыстными служителями и строителями единства.